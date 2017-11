Els problemes al turmell d'Alcalá fan que hagi de tornar a ser intervingut

El Girona va tornar ahir a la feina amb una doble sessió d'entrenament a Riudarenes i Montilivi per començar a preparar el partit de dissabte al Benito Villamarín. No hi va ser Pere Pons, amb una lesió muscular que encara l'hauria de tenir fora de combat un parell de setmanes més, ni tampoc Pedro Alcalá. El central de Mazarrón, operat el 2 d'octubre de la cua de l'astràgal, havia començat a trotar fa un parell de setmanes però es va haver d'aturar. «El seu procés de recuperació va lent. Han sortit complicacions i haurem de tenir paciència», revelava Pablo Machín dijous passat. Tal dit, tal fet. Ahir mateix, el jugador murcià va ser sotmès al vespre a una artroscòpia per avaluar una possible infecció al turmell dret. La intervenció va ser a la Clínica Quirón i va anar a càrrec del doctor Ramon Cugat.

El Girona no va emetre cap comunicat sobre el resultat de l'artroscòpia ni va informar del termini que haurà d'estar de baixa el defensa. En aquest sentit, si tenim en compte ja duu un mes i mig allunyat dels terrenys de joc, la recuperació es podria allargar unes quantes setmanes més. Així, no seria gens estrany que Alcalá no tornés a estar disponible fins passades les festes de Nadal.

Malgrat que ja feia partits que Machín no podia comptar amb Alcalá, la baixa del murcià agafa una mica més de rellevància aquesta jornada en què Bernardo està sancionat per acumulació de targetes grogues i Pere Pons continua lesionat. D'aquesta manera, Machín es queda amb només Ramalho, Muniesa i Juanpe com a centrals disponibles per visitar el Betis dissabte. I és que la baixa de Pons ha fet que David Timor, que va ser fitxat per reforçar el pivot però també perquè podia actuar de central d'urgència, fos titular contra la Reial Societat al mig del camp i en principi també ho sigui dissabte a Sevilla. Les baixes de Pons i Alcalá, sumades a la sanció de Bernardo i a la possible de Juanpe properament (té 4 targetes i és a una de la suspensió) compliquen el panorama a Machín. Així, si manté Timor al pivot amb Granell, dissabte es quedarà sense cap central de recanvi a la banqueta. El més probable és que Carles Planas, lateral esquerre, entri a la convocatòria, tot i que també té números el central del Peralada Bambo Diaby, que va ser convocat a la Copa del Rei contra el Llevant. En principi, dissabte Ramalho suplirà Bernardo i Timor seguirà al mig del camp on Aleix Garcia continua esperant una nova oportunitat després d'aparèixer per últim cop a Riazor i fa quatre partits que no juga.