Stuani: "Estic en un gran moment de forma"

El davanter del Girona Cristhian Stuani ha reconegut aquest migdia que està "molt feliç de poder ajudar l'equip" i que, personalment, atravessa "un gran moment de forma" després d'anotar set dels catorze gols aconseguits pel conjunt gironí. Malgrat que no vol pensar en una xifra concreta, Stuani espera superar en aquesta etapa a Montilivi el seu millor registre a Primera Divisió, que és el dels 12 gols que va aconseguir amb l'Espanyol en la temporada 2014-15.

Tot i això, el '7' del Girona ha insistit que la prioritat és que l'equip segueixi rendint tan bé com ho ha fet fins ara. En aquest sentit, l'atacant uruguaià ha destacat que el conjunt està "en una molt bona posició". "Abans de començar la lliga, tots ho hauríem signat. L'equip està preparat per a lluitara Primera divisió", ha afegit Christian Stuani. No obstant això, Stuani ha insistit que, per aconseguir l'objectiu de la permanència, cal "anar partit a partit, intentant fer les coses bé". "Això és molt llarg", ha subratllat.

A més a més, el davanter també ha assenyalat que ha de continuar treballant per assegurar la seva presència a la Copa del Món de Rússia: "Per a mi és molt important seguir tenint continuïtat per arribar al Mundial, que és una cosa meravellosa i molt difícil d'aconseguir".