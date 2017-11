El gran moment de forma d´Stuani impulsa el Girona

Bona part del mèrit del gran aterratge del Girona a Primera Divisió el tenen els gols de Cristhian Stuani. Les seves dianes han servit per establir còmodament el Girona a la zona tranquil·la de la classificació, amb 16 punts. Una situació que ni els més optimistes haurien pronosticat a l'estiu, després de veure com l'equip s'havia d'enfrontar als millors de la lliga durant el primer tram de competició. El rendiment del davanter uruguaià està sent majúscul i ha donat al Girona uns punts que de ben segur li aniran d'allò més bé a final de temporada per aconseguir la permanència. I és que malgrat el gran moment de l'equip i el seu personal, Stuani només mira «partit a partit» per poder assolir la salvació a final de temporada. És clar que somia a poder batre el seu sostre golejador a Primera amb l'Espanyol (12 gols la 13-14) i arribar al seu rècord com a professional amb l'Albacete (22 la 09-10) però, l'experiència li diu que arribaran moments de sequera i que caldrà estar preparat. Mentrestant, però, Stuani es mou com un peix a l'aigua en el sistema de Pablo Machín i fa gaudir una afició verge d'alegries a Primera Divisió, que ja ha fet d'ell el seu nou ídol.

«Estic en un gran moment de forma. Sento que és important continuar marcant pel benefici de l'equip, que és l'objectiu prioritari. Soc feliç de respondre», assegura. El davanter uruguaià, de 31anys, està vivint una de les temporades amb millors registres golejadors. Ho fa conscient que mentre vegi porteria voldrà dir que l'equip guanya o puntua. Segurament també, com tots els davanters, veure créixer el seu caseller de dianes l'anima a continuar treballant i marcant gols per ampliar la seva marca. «Els gols són fruits de la feina de tot l'equip. M'està tocant fer-los a mi i és important per al grup. Jo em marco metes només partit a partit. Estic bé i confio a poder-ne fer molts més», assegura. En aquest sentit, Stuani admet que espera «passar» el seu millor registre a Primera, els 12 gols amb l'Espanyol. «Vaig per bon camí però no és cap prioritat. Els gols arriben perquè l'equip està bé», vol destacar.

Si hi ha un jugador que és indiscutible a l'onze titular del Girona és Stuani. De fet, només s'ha perdut el partit contra el Barça, en què Machín va fer rotacions i li va donar descans, i el de la Corunya per sanció. El triomf a Riazor llança per terra (1-2) la teoria de l'Stuanidependència i ell és plenament conscient que els seus companys davanters, estan capacitats per jugar i rendir. «Els que no juguen, treballen durant la setmana per, quan tinguin l'oportunitat de fer-ho i rendir al mateix nivell», recorda. En la mateixa línia, Stuani afirma que té competència amb Kayode, Olunga i Marlos Moreno. «Són a un equip de Primera. És normal que hi hagi competència i és sana. Ara em toca jugar a mi i estic fent gols. Faig la meva feina en benefici de l'equip. Els companys també ho intenten i tant de bo els surti bé quan els toqui pel benefici del grup. El míster posa els que veu que estan més bé per jugar cada partit», assenyala.



Futur entrenador

Després d'un parell d'anys irregulars al Middlesbrough, Stuani ha recuperat aquell olfacte golejador que va exhibir a Espanya. L'Albacete va ser el primer equip a la Lliga (09-10). Amb només 23 anys el Reggini el va cedir al conjunt de la Manxa perquè tingués continuïtat i es foguegés. En un curs molt complicat, en què l'Albacete va tenir tres entrenadors (Pepe Murcia, Julián Rubio i David Vidal), els 22 gols d'Stuani van suposar més de mitja salvació. La meitat dels gols (11) els va fer en els últims 14 partits a partir de l'arribada de David Vidal a la banqueta (jornada 29). El gallec recorda perfectament Stuani. «Vam agafar l'equip gairebé últim, que feia pena i el vam salvar amb ell com a gran artífex. Va ser clau per nosaltres aquella temporada. A final d'any va marxar, lògicament, perquè era un jugador de categoria superior», explica. Vidal qualifica Stuani com «un rematador i un finalitzador nat» i a més a més el veu com un futur entrenador de primer nivell. «Sempre estava amb mi i volia saber coses. Soc extrovertit i ens portàvem molt bé i ens tutejàvem. És un amic i una gran persona. M'agradaria veure'l entrenant en alta competició».

Un altre tècnic que es desfà en elogis cap a Stuani és Luis García Plaza, el seu entrenador al Llevant (10-11) en l'any del seu debut a Primera (8 gols). «Té una definició molt clarivident. Hi ha gent que va bé de cap, però ell té una gran rematada de cap, que és molt difícil. A més a més, té bona desmarcada dins l'àrea per quedar-se sempre sol», explica. Luis García Plaza revela que el 2014 quan entrenava el Baniyas dels Emirats Àrabs va intentar fitxar Stuani. «És un gran professional i una gran persona. Volia endur-me'l però no va poder ser», recorda el tècnic madrileny.