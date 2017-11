Juanpe arrossega molèsties i complica la situació a l´eix de la defensa

La baixa per lesió de l'alt-empordanès Zou Feddal i per sanció d'Aïssa Mandi fan que Quique Setién al Betis rumiï aquests dies quina pot ser la parella de centrals idònia per rebre dissabte el Girona al Benito Villamarín. Mentrestant a terres gironines, el panorama per a Pablo Machín a l'eix central és igual o pitjor que el del seu col·lega al Betis. La targeta groga que Iglesias Villanueva va ensenyar a Bernardo Espinosa divendres passat contra la Reial Societat descarta el colombià pel partit a Sevilla. A la baixa de Bernardo cal sumar-hi la d'un Pedro Alcalá, del qual no se sap encara el termini de recuperació, després de l'artroscòpia a què va ser sotmès dimarts al vespre. Per acabar-ho d'adobar, unes molèsties han fet que Juanpe pràcticament no s'hagi entrenat aquesta setmana. En principi, l'afectació del central canari no hauria de ser res greu però en el cas que es compliqués, aleshores sí que Machín tindria un problema més complicat, ja que només tindria disponibles Muniesa i Ramalho per fer de centrals dissabte.

L'absència de Juanpe va fer que el cos tècnic cités el central del Peralada Bambo Diaby a la sessió d'entrenament d'ahir a Montilivi. El defensa senegalès establert a Mataró, de 19 anys, ja va ser convocat pel partit d'anada dels setzens de final de la de Copa del Rei contra el Llevant sense arribar a debutar. Això sí, durant la pretemporada va participar en força amistosos, així com en el partidet contra el Montpeller de fa unes setmanes. A banda de Diaby, també van treballar amb el primer equip el porter Kjetil Haug i el migcampista Paik.

A les baixes de Bernardo i Alcalá, cal sumar-hi la de Pere Pons, que també està descartat per jugar dissabte contra el Betis. La baixa del de Sant Martí Vell va ser coberta davant la Reial Societat per David Timor. El valencià va ser fitxat a l'estiu pensant en la possibilitat que pogués actuar de central si les circumstàncies ho requerien. En el cas que Juanpe no es recuperés i Machín apostés per endarrerir Timor a l'eix, Aleix Garcia tornaria a entrar en escena al mig del camp, al costat de Granell. El d'Ulldecona fa quatre partits que no té minuts (Copa amb el Llevant, Madrid, Llevant i Reial Societat). De la seva banda, Eloi Amagat no es va exercitar ahir per culpa d'unes molèsties musculars i, si avui no s'entrena, no hauria d'estar disponible per jugar dissabte a Sevilla.