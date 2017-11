A l´espera de la nova il·luminació

El Girona ha disputat set partits ja com a local a Primera Divisió, però encara no ha resolt una de les assignatures pendents que arrossega ja des de fa temporades: millorar la il·luminació de l'estadi. És aquesta una operació molt necessària perquè amb l'entrada en vigor la temporada passada d'un nou reglament sobre les transmissions televisives, la Lliga està molt a sobre d'una sèrie de paràmetres de cada estadi, on el luminotècnic hi té un valor especial. La patronal sap que els partits televisats són la joia de la corona i exigeix una producció d'altíssima qualitat. Per això LaLliga va editar un extens document de 84 planes que glossa tots els preceptes que s'han de complir, de forma obligatòria, sota risc de rebre sancions.

Aquest estiu el club va assumir l'ambiciosa ampliació de la grada, per passar d'un aforament de 9.300 espectadors fins als 13.500 actuals. La segona reforma, també molt necessària i costosa, va ser el canvi de gespa i del drenatge, i quedava pendent per executar ja amb la temporada començada la renovació de les torres de llum. Ja la temporada passada, estant a Segona, i sense una normativa tan dura, els informes que editava el director dels partits que la LaLliga enviava a Montilivi especificava, en l'apartat de crítiques, la deficient il·luminació. I malgrat que semblava que aquesta operació podria quedar resolta entre finals de setembre i principis de novembre, de moment a l'estadi hi continua havent les torres de tota la vida.

Segons han apuntat fonts d'Endesa, el Girona ha adjudicat el projecte a un contractista i aquest, abans de poder substituir la il·luminació actual, ha hagut de construir un nou centre transformador per donar més potència elèctrica a la zona, a l'altura de les noves necessitats que té Montilivi. Endesa ha de validar que aquesta instal·lació compleix la normativa i fins ara encara no hi ha donat la seva conformitat. Quan el nou centre transformador estigui verificat, es podrà dur a terme al canvi de torres.



El reglament de la Lliga

«La il·luminació artificial de l'estadi té un impacte directe sobre la qualitat de la imatge de televisió i, en conseqüència, sobre la percepció audiovisual», assenyala el Reglament de la Lliga abans de donar els requeriments mínims que han de seguir els clubs. I més ara que es comencen a produir partits amb tecnologia 4K. La patronal també exigeix que als estadis de Primera hi hagi un sistema d'il·luminació d'emergència capaç d'entrar en funcionament, si falla el primer, en un màxim de dos segons.

Per a una òptima transmissió la Lliga exigeix que els focus estiguin encesos fins i tot en els partits disputats en horari diürn, amb llum solar. En aquests casos la il·luminació s'ha de tenir engegada a màxima potència 45 minuts abans que arrenqui el partit. Si no hi ha plena llum natural durant els 90 minuts de joc, els llums han d'estar en marxa una hora i quart abans que l'àrbitre decreti l'inici. Al final del partit, com a mínim s'ha de mantenir la il·luminació durant un quart d'hora.

La reforma de l'enllumenat de Montilivi és, de fet, l'obra més cara de les que haurà afrontat el Girona aquesta temporada amb l'ascens a Primera, valorada en un milió i mig d'euros, més fins i tot que la nova gespa o les grades supletòries, que han permès augmentar l'aforament en més de 4.000 seients. Tot i que la llum que hi ha al camp no ofereix totes les garanties televisives, el darrer partit a casa va ser un divendres a les 21.00 i el proper es jugarà un dilluns a la mateixa hora.