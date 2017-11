La Lliga també controla com es talla la gespa i la ubicació de les càmeres

El Reglament de transmissions aprovat l'any passat segueix vigent enguany perquè LaLliga va intentar-hi introduir modificacions aquest estiu i els clubs s'hi van oposar. Així, d'altres paràmetres que controlen els directors de partit són l'estat de la gespa, la mida de tall, la ubicació de les càmeres, l'0cupació de la grada i la disposició dels anuncis publicitaris. Tot per poder garantir un producte de qualitat i amb un mateix segell uniforme per a tots els camps de la màxima categoria.

Les tanques de publicitat que no formen part dels panells de LEDs que hi ha a primera línia de camp han de tenir el mateix color, per donar una imatge homogenia. A Montilivi, per exemple, són vermelles amb les marques que s'anuncien escrites en color blanc. Sobre la gespa s'indica que ha de tenir una alçada d'entre 20 i 30 mil·límetres i que tot el terreny de joc ha d'estar tallat al mateix nivell. El director de partit podrà fer el mesurament el dia del partit per comprovar si es respecta la normativa. Els responsables de cada camp, a més, han d'entregar abans de cada partit un informe sobre l'estat de la gespa, que es fa arribar als delegats dels dos equips i també als encarregats de la transmissió televisiva. Finalment, la gespa ha d'estar tallada en línies rectes al llarg de la part ample del terreny de joc, en perpendicular a la línia de banda.

D'altres aspectes que controla La Lliga són la ubicació de les càmeres i l'ocupació de la grada. En aquest sentit demana que la grada situada entre els córners que apareixen en la transmissió tingui almenys un 75% d'ocupació.