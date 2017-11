Machín: «Esperem el millor Betis»

El central canari Juanpe ha superat finalment les molèsties físiques que ha arrossegat durant la setmana i ha entrat a la llista de convocats pel partit de demà al camp del Betis. D'aquesta manera, l'entrada de Carles Planas en el lloc de Bernardo Espinosa, sancionat, és la única novetat a la convocatòria. Pablo Machín ha reconegut que Juanpe encara "té algunes molèsties" però que "avui ha fet l'entrenament amb normalitat". Sí que el sorià ha reconegut que la baixa de Bernardo és "molt i molt important" perquè és un "baluart defensiu". Pel que fa al partit, Pablo Machín considera que enfrontar-se al betis després de la derrota dels andalusos a Eibar (5-0) "serà encara més complicat". "Esperem el millor Betis, amb jugadors de gran qualitat i que han demostrat que poden guanyar qualsevol".

Machín ha revelat que no ha tornat a coincidir personalment amb Quique Setién, actual entrenador del Betis i tècnic del Lugo quan el Girnoa es va quedar a les portes de l'ascens el curs 14-15. "Vam parlar en algun mitjà radiofònic després d'allò. Són situacions del futbol i gràcies a Déu al cap de dos anys hem pogut assolir l'objectiu". Lluny de buscar polèmiques , Machín va elogiar Setién. "Me n'alegro que un entrenador que era de Segona A, d'un equip de mitja taula pogués tenir l'oportunitat de fer-ho a Primera i demostrar que és un gra nentrenador. Va fer una gran feina a Las Palmas i ara també en un gran equip com el Betis", ha dit.