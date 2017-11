Machín segueix pendent de l´estat físic de Juanpe per decidir l´onze

El Girona continua preparant la visita de demà al Benito Villamarín i ahir va exercitar-se a la zona esportiva de Riudarenes. El principal maldecap de Pablo Machín continua sent la participació de Juanpe. El central canari, que arrossega molèsties, dimecres es va quedar al gimnàs mentre que ahir no va transcendir si havia treballat amb el grup (la sessió era a porta tancada). En tot cas, les baixes per lesió de Pedro Alcalá i per sanció de Bernardo fan gairebé imperiosa la presència de Juanpe a l'onze contra el Betis. Si finalment no estigués en condicions, Machín hauria de fer invents amb Timor o Planas o bé citar el jove del Peralada Bambo Diaby.

Serà aquest migdia durant la conferència de premsa de Machín prèvia al partit quan es faci pública la convocatòria i es resolgui el misteri de Juanpe. Tot i això, és probable que Diaby entri a la convocatòria per tenir algun recanvi de central a la banqueta.