Un empat agredolç pel Girona

El Girona allarga la seva bona ratxa de resultats després d'aconseguir un punt al Benito Villamarín en un bon partit dels de Machín que s'han quedat a pocs segons de la victòria. Portu ha avançat els gironins en l'afegit de la primera part i, ja al tram final del partit, el mexicà Guardado ha empatat de falta directa.

El Girona no s'ha conformat amb l'empat i en l'afegit Portu ha fet l'1-2 (m. 93) que semblava definitiu. No ho ha estat perquè només servir de centre, la pilota ha arribat a Tello que ha tornat a anivellar el marcador (m. 94).

El Girona ha sortit amb l'onze titular esperat amb el retorn a l'equip d'Aday al carril esquerre en el lloc de Mojica i l'entrada de Ramalho pel sancionat Bernardo. De seguida els de Machín s'han fet amb el control de la pilota i han començat a combinar amb perill a la zona de tres quarts. Així ha arribat la primera ocasió de gol. Ha estat Portu en una internada per la dreta que ha resolt bé Adán desviant a córner (m. 10).

Molt més clara ha estat la primera oportunitat del Betis, cinc minuts després. Guardado s'ha plantat sol davant Bounou però el porter marroquí ha guanyat la partida al mexicà en l'u contra u. El Girona s'havia salvat.

El partit ha continuat equilibrat durant els compassos següent pels dos bàndols fins que al llindar de la mitja hora de joc, s'ha tornat a animar. El Girona ho ha intentat amb un cop de cap de Stuani alt després d'una centrada de Maffeo.

Els jugadors gironins, força crispats amb l'àrbitre han protestat molt l'acció següent en què Guardado ha enviat fora una vaselina davant Bounou després que no es xiulés una falta a Muniesa en l'inici de la jugada. Bounou ha tornat a salvar els gironins en arribar abans a peus de Sergio León.

La bona primera part del Girona ha trobat el premi en el temps afegit quan Borja García ha assistit magistralment i Portu, després que Tosca no pogués aturar la passada, ha superat Adán (m. 45).

Només començar la represa, Stuani ho ha provat amb un xut sec arran de pal que Adán ha desviat a córner. L'avantatge es podria haver ampliat en una triple acció de Maffeo i Aday que Adán ha resolt amb encert. Aquesta acció ha provocat els xiulets del públic del Benito Villamarín.

Machín ha mogut la banqueta fent entrar Douglas Luiz primer i Mojica després per Timor i Aday, respectivament. Amb el marcador en contra, Setién ha posat tota la carn a la graella amb Sanabria i Tello. El vallesà ha disposat d'una bona oportunitat que, altre cop, Bounou. On no ha pogut fer res el porter marroquí ha estat en el llançamnt de falta magistral de Guardado que ha entrat per l'escaire (m. 85).

El punt continuava sent boníssim però el Girona no s'hi ha confirmat i Portu en la penúltima acció del partit ha fet embogir l'expedició gironina amb l'1-2 després d'una centrada de Mojica (m. 93). La victòria era un fet però en la darrera acció del partit, Tello ha rebut una pilota dins l'àrea i ha afusellat Bounou.

Fitxa tècnica



2 Betis: Adán, Rafa Navarro (m. 81, Fabián), Durmisi, Amat, Tosca, Javi García, Camarasa (m. 60, Sanabria), Joaquín, Sergio León, Boudebouz (m. 60, Tello) i Guardado.

2 Girona: Bounou, Maffeo, Aday (m. 65, Mojica), Ramalho, Juanpe, Muniesa, Timor (m. 54, Douglas Luiz), Granell, Stuani, Borja García (m. 91) i Portu.

Gols: 0-1 m. 45+1, Portu; 1-1, m. 85, Guardado; 1-2, m. 93, Portu; 2-2, m. 94, Tello.

Àrbitre: Del Cerro Grande. Ha amonestat Durmisi, Javi García (Betis) i Granell (Girona).