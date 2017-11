«El Girona és un equip que fa temps que m´agrada, valent i ben treballat»

L'entrenador del Betis, Quique Setién, va desfer-se en elogis cap al Girona durant la conferència de premsa d'ahir prèvia al partit. «És un equip que m'està agradant des de fa anys perquè allò bo que fa, ho fa molt bé. És un adversari valent, atrevit i ben treballat», explicava. Després d'un entrenament a porta tancada a l'estadi verd-i-blanc, Setién va explicar que confia a poder comptar amb el migcampista Fabián Ruiz, que no es va exercitar ahir per les molèsties que ha tingut aquesta setmana i que «s'infiltrarà».

L'absència dels dos centrals titulars farà que Amat i Tosca siguin els encarregats «d'arreglar el problema dels molts gols encaixats» malgrat que Setién recordés que és un problema «defensiu de tot l'equip». Pel que fa a la derrota de dilluns a Eibar, Setién no hi va veure «manca d'actitud» ja que sí que percep «ganes de fer les coses bé». El preparador bètic insistita que «no és agradable que et facin cinc gols», cosa que pot «generar algun malestar entre l'afició». Tot i que espera vèncer avui el Girona perquè els seguidors «segueixin tenint fe en el projecte» tot i que «els últims resultats han estat dolents». «Quan poses fe i il·lusió, hi ha pedres en el camí. Afortunadament, tenim fortalesa per seguir treballant malgrat uns dies dolents al llarg d'un any. És normal que hi hagi gent que demostri el seu malestar després dels últims resultats perquè la gent espera molt més, però no sé si ens increparan. Acceptarem el que facin», va declarar.

Setién va ser preguntat sobre una possible destitució, qüestió tractada en la junta d'accionistes de divendres. «Soc respectuós amb les opinions de tothom, però es pot canviar de tècnic i al cap de tres partits passar el mateix. Si algun dia me n'he d'anar ho assumiré».