el millor moment per visitar un betis tocat

es sensacions que han mostrat durant l'últim mes de campionat el Girona i el Reial Betis són totalment oposades. Mentre els catalans estan en el seu millor moment des de principi de temporada, han aconseguit deu punts dels dotze possibles en els últims quatre partits disputats, els andalusos només han sumat una victòria en els últims sis partits. Aquest any el club verd-i-blanc té dipositades moltes esperances en la plantilla que ha pogut confeccionar. L'arribada d'un cos tècnic nou sumada a la incorporació de futbolistes com Víctor Camarassa, Andrés Guardado i Javia Garcia al mig camp, i els atacants Joel Campbell, Cristian Tello i Sergio León ha il·lusionat una afició exigent però fidel i capaç de crear un ambient extraordinari quan el seu equip juga al Benito Villamarín. Novament es preveu un partit igualat entre dos equips que es troben en una zona còmoda la classificació tot i que tenen objectius diferents, mentre els sevillans volen fer un pas més respecte a la temporada passada i millorar la quinzena posició aconseguida, els gironins sortiran a buscar punts positius per poder consolidar-se a la Primera Divisió.

Quique Setién. L'exentrenador del Lugo i Las Palmas, entre d'altres, és un tècnic que sempre ha apostat pel futbol combinatiu en els equips que ha entrenat. Després de fer un bon futbol a l'equip canari va fitxar pel Betis, la seva idea de joc i la seva manera d'entendre el futbol va agradar al vicepresident esportiu, Llorenç Serra Ferrer, que va apostar per ell. Els andalusos són un equip al qual agrada sortir amb la pilota controlada i poder dominar el partit mitjançant el control i la possessió, aspectes que per atacar els beneficien però a l'hora de defensar els van en contra. En aquest sentit les dades no fallen, el Betis és el segon equip més golejat del campionat, amb vint-i-cinc gols encaixats, en canvi ofensivament ha marcat vint-i un gols, set més que el Girona. L'entrenador ha utilitzat molts jugadors en aquestes primeres dotze jornades de Lliga, ha realitzat rotacions en la majoria de les posicions sense trobar un onze tipus en un equip que encara es troba en fase de construcció i intenta aplicar l'estil que vol imposar el seu entrenador.



La irregularitat del Betis. Després d'aconseguir tres victòries consecutives, l'equip ha entrat en una dinàmica de resultats força negativa i els costa molt guanyar partits, ha rebut golejades importants, una al Benito Villamarín, on el València li va fer sis gols, i l'última aquesta setmana al camp de l'Eibar, on va perdre per cinc a zero. Caldrà veure com reacciona l'equip després d'una derrota tan contundent i si Setién planteja gaires canvis en respecte al partit d'Ipurua. Les lesions dels centrals Mandi i el figuerenc Zou Feddal obligaran a retocar novament la línia defensiva, tot fa pensar que la nova parella de centrals serà la formada per Alin Tosca i el català Amat. La porteria estarà defensada per l'exporter del Madrid Adán, com a lateral dret Barragán i a l'esquerre Riza Durmisi, futbolista més ofensiu i que ocuparà una zona on el Girona pot buscar superioritats numèriques, sobretot si per davant d'ell juguen Cristian Tello o el veterà Joaquín Sánchez. Pel centre s'ha consolidat Javi Garcia, l'exjugador del Benfica i Manchester City serà l'encarregat de donar sortida de pilota, amb solidesa física i equilibri defensiu jugant per davant dels centrals. Poden acompanyar-lo a la zona de creació el mexicà Guardado i Camarasa.



Un atac amb recursos. Ofensivament, el Betis disposa de jugadors de qualitat, en aquest inici de lliga destaca el futbolista format al planter del Barça Antonio Sanabria, l'exjugador de la Roma és el màxim golejador dels andalusos i amb el sistema de joc del seu equip tant pot jugar com a davanter centre com en qualsevol de les posicions de mitja punta pel centre o a la banda. Segons el perfil de futbolistes que vulgui posar sobre la gespa l'entrenador bètic pot acompanyar el davanter paraguaià un altre golejador i bon rematador com és Sergio León. S'haurà d'esforçar defensivament el Girona, ja que en algun moment del partit pot trobar-se davant un atac de cinc o sis futbolistes de qualitat i desequilibri, sobretot si l'aposta del tècnic local és de fer jugar en el mateix moment Sergio León com a davanter i per darrere seu la tripleta formada per Joaquín-Tello-Sanabria.



Sense l'onze habitual. A mesura que la lliga ha anat avançant, Pablo Machín ha trobat una alineació que li ha funcionat, la base de l'equip que va guanyar els tres partits consecutius del Dépor-Madrid-Llevant semblava sòlida i de garanties. La setmana passada el Girona ja va jugar sense Pere Pons, avui amb el migcampista gironí encara lesionat haurà de refer l'eix de la defensa. Les baixes de Pedro Alcalá per lesió i de Bernardo Espinosa per sanció obligaran el tècnic sorià a reconduir la situació en la línia defensiva. Difícilment l'entrenador del Girona modificarà el seu dibuix tàctic, el més segur és que continuï amb la defensa de tres centrals donant entrada a Jonas Ramalho i Juanpe i dos carrilers, que David Timor torni a jugar al costat d'Àlex Granell i que les zones d'enllaç i finalització tornin a ser per a Portu, Borja Garcia i Cristhian Stuani.



No es pot perdre la identitat. Després de superar un tram de calendari dur, l'equip ha d'afrontar els partits que li venen amb la mateixa mentalitat que l'ha portat fins aquí. Aquest Girona ha estat fins al moment un conjunt sòlid, compacte, lluitador, sacrificat i treballador. La identitat que ha agafat l'equip no es pot perdre, per atacar ha mostrat molts moments de bon futbol, amb joc combinatiu i enllaçant molts minuts de domini de la situació; defensivament ha estat un bloc tant a l'hora de pressionar i com en el moment de replegar-se. Mentre les qualitats que ja han demostrat els jugadors de Pablo Machín es mantinguin els gironins seran un equip competitiu, pesat per als seus adversaris i difícil de superar. Avui esperem tornar-ne a tenir un nou exemple.