Frustració després de l´èxtasi

Quan després de 87 anys d´història t´estrenes a Primera Divisió, arrencar un punt del Benito Villamarín després d´haver portat a la desesperació les més de 45.000 persones que hi havia al camp és per tirar coets. Però quan això passa després d´haver fet un partit gairebé perfecte, després d´haver perdonat el 0-2 diversos cops, i quan has fet l´1-2 en l´afegit, havent-te refet del cop que ja era l´1-1 de Guardado a 5 minuts del final, resulta frustrant.

El gol de Portu va ser una explosió tan gran, quan l´equip ja donava l´empat per definitiu, que es va oblidar que els partits s´acaben quan xiula l´àrbitre, i no pas quan un vol. I al d´ahir li quedava encara una darrera acció. Desconnectats, Mojica, Juanpe i Muniesa no van poder frenar l´últim atac a la desesperada del Betis. I entre Durmisi i Tello van fabricar un 2-2 èpic per als andalusos però de molt mal pair per als gironins. Malgrat encadenar ja cinc partits sense perdre i mantenir una interessant línia ascendent, valenta i decidida, de joc.

La bogeria final defineix un partit que va viure, sobretot en la primera part, en una muntanya russa de sensacions. «De pares a fills, d´avis a nets. Una passió anomenada Betis» es pot llegir amb lletres ben grosses al bell mig de la grada preferent del Villamarín. I sí, allà, la passió porta l´afició de l´èxtasi a la depressió segons com bufi el vent, que en futbol vol dir, en funció de qui crea les ocasions o de qui té més la pilota. Era un bon moment per jugar al Villmarín. El Betis havia perdut l´alegria de principi de temporada i Quique Setién comença a ser qüestionat. El públic va rebre l´equip amb xiulets i el va acomiadar també amb una monumental esbroncada al descans, just després que Portu fes el 0-1 aprofitant una cantada del central Tosca. Era el dia i no es va saber aprofitar.



Tot de cara

Del Cerro Grande va determinar dos minuts d´afegit a la primera part i el Girona, que ja havia posat la por al cos a una afició del Betis encara escaldada pel 5-0 d´Eibar, els va aprofitar per fer encara més gran la depressió del Villamarín. En una jugada a la contra Borja García va enviar una pilota que el defensa local no va encertar a rebutjar cap a Portu i aquest, sol davant d´Adán, el va batre amb una exquisida vaselina.

Era la perfecta culminació d´una primera part on els de Machín van fregar un alt nivell, més enllà d´alguns problemes al mig del camp (quan no hi és, a Pere Pons se´l troba molt a faltar ) i pels generats per Joaquín, Guardado i Durmisi per la banda dreta de la defensa gironina. A banda del de Portu, hi va haver un altre nom propi per destacar en aquests primers 45 minuts: Bounou, que ja el dia de la Reial Societat havia salvat l´empat, es va fer immens en dos contracops locals, sobretot en un de Guardado superat per poc el quart d´hora de joc.

Havia sigut un primer temps jugat, com es deia abans, de poder a poder. El Girona va tenir uns bons 10 minuts inicials, culminats amb una primera ocasió clara de Portu després d´una assistència de Maffeo que Adán va poder rebutjar a córner amb el cos. A continuació va ser el Betis qui va semblar prendre el control del partit. Sempre, això sí, més que pel seu futbol, per contraatacs generats en pèrdues del Girona o en algun desajust defensiu. Al mig del camp aTimor i a Granell els costava generar.

Pujats en aquesta muntanya russa, l´afició del Betis passava de llevant a ponent. Perquè aquells jugadors seus que eren pràcticament herois tornarien a rebre xiulets quan Stuani va enviar un remat de cap massa alt en una bona acció dels visitants. El Girona s´havia desempallegat dels millors moments bètics i volia tornar a manar en la recta final de la primera part. Des de la posessió de la pilota, movent-la amb criteri.

I així estàvem quan Portu va fer saltar la banca. Pràcticament en la darrera jugada del primer temps, el Girona va formar una bona acció d´atac, Borja García va intentar una arriscada passada per a l´ex-Albcete, i després de l´errada de Tosca, que no l´encerta a rebutjar, Portu, sol davant d´Adán, no va desaprofitar l´ocasió per situar el 0-1. L´esbroncada quan Del Cerro Grande va xiular el descans va ser monumental.

L´escenari no podia ser millor. Més de 45.000 ànimes indignades a la grada, un Betis fet un flam, i els dos centrals assenyalats i xiulats. Stuani va tenir el segon amb un remat sec des de fora l´àrea que Adán va poder enviar a córner. Machín, mentretant, movia la banqueta. Més aviat que mai. Timor, força desubicat, va deixar el seu lloc a Douglas Luiz. Tot semblava controlat. Amb mitja hora per davant, els xiulets continuaven a la grada cap els seus. I aquí, ara que tothom es recorda de la bogeria final, és quan també el Girona va deixar escapar el partit no sentenciant amb el 0-2. D´ocasions en va tenir diverses, la més clara, una triple rematada d´Aday (2) i Maffeo que Adán va avortar com va poder.

S´entrava a la recta final i la ­desesperació anava en augment per als betics. Però en futbol no guanya sempre qui més s´ho mereix. Hi ha d´altres factors, l´èpica, els petits detalls... i a aquests al Girona se li van escapar. El primer avís que la cosa no seria fàcil el van donar Tello i Sanabria, que havíen sortit al camp en un intent a la desesperada de Setién per empatar, en una ocasió que en primera instància rebutja Bounou i en què el posterior remat surt massa alt. A cinc minuts del final, galleda daigua freda: una falta de Granell sobre Sanabria, perillossíma, l´aprofita Guardado per fer l´1-1.

I encara no ho havíem vist tot. Machín va acabar esgarrapant alguns segons ja en l´afegit posant Aleix García per Borja. Quan semblava tot dat i beneït, una magnífica jugada per l´esquerre de Mojica acaba amb una centrada al segon pal on Portu, més murri que el seu defensa, guanya la partida i afusella Adán, marcant l´1-2. Bogeria a la banqueta gironina, clamor a la grada del Villamarín. No hi havia d´haver hagut temps per a res més. Però n´hi va haver. Amb el temps de descompte ja complert Del Cerro Grande va permetre una última jugada.

I el Betis la va aprofitar per fer el 2-2 definitiu. Amb l´equip pensant en els tres punts que ja tenia pràcticament a la butxaca, Durmisi va connectar amb Tello després que Juanpe no pogués rebutjar la pilota de cap i l´exblaugrana va definir dins l´àrea sense que Muniesa ni Mojica ho poguessin evitar. Un punt èpic, per a uns, i agredolç, per als altres.