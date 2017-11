Machín «Hem regalat dos punts al Betis en el darrer sospir»

Pablo Machín va anar de cara a barraca només d´arribar a la sala de premsa: «Hem de ser sincers, hem regalat dos punts al Betis en el darrer sospir i no sabem si ens poden arribar a fer falta a final de temporada per assolir el nostre objectiu». El tècnic del Girona va tirar, tot seguit, de tòpics: «Per això hi són. Això és fubol i ho resumeixen tot. Fa cinc minuts, quan ha acabat el partit, la sensació no era la d´estar fotut, sinó la següent. Perquè als equips humils ens costa molt sumar els punts i avui (ahir per al lector) nosaltres hem llançat per la borda la victòria en el darrer sospir després de fer un partidàs».

Tot i que a continuació de la seva intervenció Quique Setién va considerar que el Betis havia tingut «les millors ocasions», Machín va assegurar que «l´empat no és mèrit seu, és demèrit nostre». Li van dir, tot seguit, que Muniesa havia considerat el gol de l´empat com «una errada de juvenils» i ho va donar per bo. «Quantes pilotes aèries ens han guanyat ells més enllà d´aquesta jugada?» es va preguntar.

Machín va lamentar també no haver aprofitat una ocasió d´or per triomfar en un escenari tan imponent. «Havíem de rematar la feina. Ens ha sobrat aquell minut. Hem patit una desconnexió puntual i això ens ha penalitazat en excés». Amb el temps es podrà donar valor a l´empat, segons el tècnic, que va intentar buscar el costat positiu del resultat: «Hem vingut a un senyor estadi a fer un gran partit. Amb el nostre estil. Agressius i anant a buscar el rival en atac. Sabíem que podíem patir però la meva sensació és que hem merescut la victòria». Arribats a aquest punt va destacar que «al final sumar sempre és bo i així ens ho hem de prendre, encara que sigui un empat». «Estic orgullós del meu equip. A falta de 30 segons per al final hauríem dit que ho hem fet tot bé i hem guanyat i al final per una anècdota tampoc direm que el nostre plantejament estava mal fet», va sentenciar.

gol 1-2 arrbem i quan arribes i tens intensió et pot afavorir aquesta mena de sort no gol més ortodox del mon però val igual per la intenció d´arribar i no conformar-se amb l´empat. 2-2 vull pensar que jugadors ja sabien que era el 94, molts cops l´arbitre ja pita. ens hem desconectat i nosltres hem d´estar al 100 per poder competir. quan desconenectes puntualment dones opcions al rival. si els hem guanyat el 99.9 dels duels aeris perquè aquest no.