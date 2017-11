El Juvenil supera el Damm i manté el duel pel primer lloc amb el Barça

El Girona juvenil es fa fort a casa, on encara no ha cedit cap punt, i ahir va superar el Damm per 3 a 1 i segueixen segons a la classificació empatats amb 31 punts amb el Barça.

Els gironins van ensenyar que són un dels millors equips de la competició i ho van demostrar fent una molt bona primera meitat. Els blanc-i-vermells van tenir diverses ocasions i van aprofitar dos errors visitants per marcar els dos primers gols abans del descans. L´1 a 0 va ser obra de Prado, després d´una sortida d´un córner en el minut 41. Dos minuts més tard, va ser Pedro Porro que va fer una gran jugada per banda dreta i va definir amb un xut creuat per posar el 2 a 0 al marcador.

A la represa els blanc-i-vermells es van trobar amb la sentència ben aviat, en el minut 56. De nou Prado va marcar després de la sortida d´un córner.

Tot i el 3 a 0 el conjunt visitant no va abaixar els braços i va aconseguir maquillar el marcador en el minut 80, gràcies a un gol del camarunès Patrice.

La setmana que ve el Girona visita el camp de l´Estadio Miralbueno El Olivar, que són cinquens a la classificació, a quatre punts dels gironins, però fa dos partits seguits que perden. Els aragonesos només han perdut un partit a casa, va ser fa dues setmanes contra el Manacor.