Kayode es lesiona i és baixa per jugar a València

El Girona intentarà demà al vespre remuntar el 0-2 del partit d'anada de Copa del Rei al camp del Llevant amb un onze format majoritàriament pels jugadors amb menys minuts a la Lliga. Així ho ha confirmat Pablo Machin, que també ha confirmat que el davanter del juvenil Pedro Porro entrarà a la convocatòria com també Bambo Diaby i Maxi Villa. Són baixes segures els lesionats Pons, Alcalá, Eloi Amagat i Maffeo que reposarà uns dies per precaució. Tampoc hi serà Larry Kayode que s'ha lesionat en l'entrenament d'aquest matí i en podria tenir per algunes setmanes. El que serà titular segur serà Gorka Iraizoz, segons ha avançat el tècnic.



Pel que fa a les opcions de capgirar l'eliminatòria, Machín no ha descartat res. "En un minut poden passar moltes coses. Pots celebrar un triomf i patir una derrota o veure com s'escapen dos punts que eren nostres. L'objectiu és guanyar de dos gols i és igual el minut en què els marquem, ja sigui l'1 o el 95. Sortirem a competir i tidnrem les nostres opcions", ha dit. Machín