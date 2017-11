Un novell temible a domicili

L'arribada de Pablo Machín a la banqueta del Girona al març del 2014 va suposar un abans i un després en la història del club. El ­tècnic sorià va salvar l'equip d'un descens cantat a Segona B aquell mateix any (13-14) i en les dues temporades següents el va situar a les portes de l'ascens a Primera (14-15 i 15-16). A la tercera va anar la vençuda i el curs passat, Machín va poder, finalment, fer el salt a la màxima categoria. A banda de dur el Girona a l'elit del futbol estatal i fer gaudir l'afició dels millors anys de la història del club, Machín també ha acabat amb l'assignatura pendent de l'equip des que el 2008 va tornar a la Lliga de Futbol Professional: el rendiment de l'equip a fora de casa. Amb el punt sumat dissabte a Sevilla contra el Betis (2-2), el tècnic sorià va tornar a sumar a fora.

Acostumats a tornar amb les mans buides i de fer partits més que discrets a domicili en els primers anys a Segona A en aquesta època moderna, Machín ha canviat radicalment la tònica. El Girona ha passat de ser gairebé una mare a un visitant incòmode. Ho ha estat a Segona A les tres últimes temporades, on ha estat sempre dels millors, sinó el millor, en aquest aspecte, i també ho està sent en la seva estrena a Primera Divisió. I és que l'empat de dissabte, malgrat ser agredolç, permet al Girona sumar un altre punt a domicili i encadenar la seva cinquena sortida consecutiva sense perdre. De fet, els de Machín només han perdut aquesta temporada a San Mamés (2-0) en el primer desplaçament del curs. A aquella desfeta a Bilbao la van seguir els empats a Leganés (0-0) i Vigo (3-3) i les victòries a la Corunya (1-2) i al camp del Llevant (1-2). A Sevilla es va allargar la bona ratxa amb un altre meritori punt (2-2).

L'adaptació del Girona a la nova categoria està sent més que notable. A més a més, els números demostren que l'equip està aprovant amb nota una assignatura com els partits a domicili que, previsiblement, podia ser de les més complicades en aquesta temporada. La derrota a Bilbao és de moment l'única que ha encaixat l'equip en les sis sortides que ha tingut fins ara. Aquell dia l'equip va plantar cara però es va mostrar inofensiu en atac i l'Athletic va aprofitar les seves poques ocasions per sentenciar. A partir de llavors, els de Machín van fer un pas endavant tant en defensa, com, sobretot, en atac i no han parat d'aconseguir bons resultats lluny de Montilivi.

En aquest sentit, els 9 punts aconseguits pels homes de Machín a domicili en el que portem de Lliga situen el Girona com el sisè millor visitant de Primera Divisió. Només Barça, Madrid, Atlètic de Madrid, València i Reial Societat superen els números del Girona a domicili. Tret del València, la resta d'equips que milloren els registres del Girona a domicili són conjunts que disputen competició europea. Els 9 punts que tenen els de Machín són els mateixos que tenen el Sevilla, que ahir hi va arribar guanyant a Vila-real (2-3), i el Leganés. Això sí, tant els andalusos (-5) com els madrilenys (-1) tenen pitjor average general que els blanc-i-vermells (0). Pel que fa al Getafe i el Llevant, els altres dos equips que van pujar de Segona A la temporada passada, sumen 7 i 6 punts respectivament. Els madrilenys, això sí, podrien ampliar el seu balanç com a visitant si avui puntuen a Cornellà en el seu duel contra l'Espanyol, que tancarà la tretzena jornada.



El 2018 farà pujada

Després dels duels a Cornellà i Eibar que tancaran el 2017, el Girona obrirà un tram de calendari una mica més advers a domicili. Serà el torn de visitar els estadis més complicats de la categoria. I és que, els de Machín hauran d'enfrontar-se a domicili a València, Atlètic de Madrid, Sevilla, Barça, Vila-real, Reial Madrid i Reial Societat. Entre l'Atlètic i el Sevilla, el Girona també haurà de visitar La Rosaleda de Màlaga, en l'única sortida contra un rival de la part baixa de la classificació.

Abans de jugar a Cornellà i Eibar, els de Machín tindran una altra sortida demà mateix a València, on intentaran l'heroica de remuntar un 0-2 contra el Llevant. Els gironins ja saben què és vèncer al Ciutat de València però el repte de demà s'intueix més complicat en part també perquè Machín donarà descans a molts titulars.