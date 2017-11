Les proves mèdiques descarten cap lesió de Maffeo, que ja és a Girona

Després de passar la nit en observació a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla Pablo Maffeo va tornar ahir ja a Girona, recuperat del cop al cap que va rebre de Ramalho durant el partit contra el Betis dissabte. Les proves mèdiques a què es va sotmetre el futbolista dissabte a la nit van descartar cap lesió i ahir al matí ja va agafar un vol per tornar cap a ­terres gironines. El defensa de Sant Joan Despí podria fins i tot entrenar-se ja avui amb el seus companys. Tot i això, difícilment serà convocat per jugar demà al camp del Llevant, ja que és fàcil Pablo Machín aposti per donar-li descans i no forçar-lo per jugar un partit que, en principi, no té una transcendència màxima. Cal tenir en compte, a més a més, que Maffeo no va parar fa quinze dies durant l'aturada de la competició ja que va disputar dos partits amb la selecció espanyola sub-21. Aday, que a Sevilla va ser substituït per Mojica (m.65) serà previsiblement el titular al carril dret demà al Ciutat de València