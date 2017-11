De Biasi, destituït abans de venir a Girona

El proper rival del Girona a la Lliga, l'Alabès, arribarà dilluns a Montilivi (21.00), amb nou entrenador després que ahir el club vitòria decidís destituir Gianni De Biasi. El tècnic italià va ser fulminat víctima dels mals resultats i després de la derrota contra l'Eibar d'aquesta jornada a Mendizorrotza (1-2). Amb De Biasi, el conjunt basc ha guanyat tres partits (Llevant i Espanyol a la Lliga i Getafe a la Copa) i ha perdut contra Reial Societat, Betis, València, Getafe i Eibar. De Biasi és el segon entrenador que destitueix l'Alabès després que l'argentí Luis Zubeldia fos rellevat després de perdre les primeres quatre jornades de Lliga. Els entrenaments abans que no s'anunciï l'arribada del nou entrenador els dirigirà Javier Cabello, membre del cos tècnic, i que ja va fer de pont entre Zubeldia i De Biasi.

Entre els noms que té sobre la taula el director esportiu, Sergio Fernández, per suplir De Biasi, hi ha Abelardo Fernández i Víctor Sánchez del Amo. Qui ho faci tindrà les baixes per jugar a Montilivi de Cristian Santos, Rodrigo Ely i de l'exjugador del Girona Manu García per sanció.