Boulaya, Diaby i Villa (Peralada), i el juvenil Porro, les novetats a la llista

Farid Boulaya va arribar amb l'etiqueta de jugador «diferent». Ràpid, hàbil i desequilibrant amb la pilota, diverses lesions i alguns contratemps han impedit fins ara que Pablo Machín l'inclogués en cap convocatòria. Aquest vespre tindrà la seva primera oportunitat, a València contra el Llevant, en un partit en què no hi ha gaire res en joc i on no tindrà cap pressió. Fitxat a l'estiu del Bastia després d'un any en blanc per culpa d'una greu lesió, el director esportiu confiava a recuperar la millor versió del mitjapunta que va brillar amb el Clermont-Ferrant. Amb la temporada engegada, Boulaya només ha tingut uns minuts en l'amistós contra el Montpeller de Riudarenes de principis d'octubre.

A banda de Boulaya, les altres cares noves de la convocatòria d'avui al camp del Llevant són els joves del Peralada Maxi Villa i Bambo Diaby i el davanter del juvenil Pedro Porro. Villa és un carriler uruguaià que jugava a Nacional de Montevideo i que aquest estiu va ser incorporat pel Peralada juntament amb el seu compatriota Andrés Romero. De la seva banda, Diaby és un central alt i fornit nascut al Senegal però que de ben petit va venir a viure al Maresme. Diaby, de 19 anys, té passat al planter del Cornellà i el Crotone italià i està cedit pel Sampdoria amb una opció de compra al contracte.

L'altra gran sorpresa de la llista és la inclusió de Pedro Porro. El davanter madrileny, de 17 anys, va ser fitxat aquest estiu procedent del Rayo Vallecano juvenil, on era considerat la gran perla del planter. Porro havia estat seguit per equips com l'Atlètic de Madrid o el Bayern. Amb el juvenil està demostrant la seva qualitat i ha fet 7 gols en 14 jornades.