Kayode es trenca i pot ser baixa algunes setmanes

Larry Kayode havia de ser un dels protagonistes del partit d'aquesta nit a València contra el Llevant. Machín li tenia un lloc guardat a l'onze titular per mirar d'estrenar el seu caseller golejador. Tanmateix, no podrà ser. A darrera hora d'ahir al migdia i pràcticament en el tram final de l'últim entrenament abans del partit, el nigerià va notar una punxada a la zona dels isquiotibials de la cama dreta i va abandonar la sessió. El davanter, pendent encara de saber què tenia, ja no va entrar a la convocatòria i Machín va haver de cridar d'urgència el juvenil Pedro Porro. El club va informar que ahir a la tarda se li va practicar una ressonància magnètica però, com és habitual, no en va informar dels resultats. Sigui com sigui, si es confirma que es tracta d'una ruptura muscular, com indiquen tots els indicis, Kayode podria estar fora de combat unes quantes setmanes. Si en són més de dues, el nigerià pràcticament haurà dit adeu al 2017, ja que Machín sempre sol donar-ne una de més als jugadors que surten de lesió, per precaució.

La baixa de Kayode complica encara més una posició on, de moment, Machín ha atorgat tota la confiança a Cristhian Stuani. El davanter uruguaià és indiscutible per al tècnic mentre que Kayode, amb les jornades s'ha anat quedant amb l'etiqueta de revulsiu fins a diluir-se i deixar de tenir minuts. El jugador cedit pel Manchester City només ha estat titular a la Corunya (1-2) i a Leganés (0-0). A Butarque va actuar al costat d'Stuani per primer i únic cop aquesta temporada. Kayode no juga des de la victòria contra el Madrid i s'ha quedat en blanc davant el Llevant, la Reial Societat i el Betis.

Sense Kayode, Machín es queda només amb Olunga i Marlos Moreno com a alternatives a Stuani. El juvenil Porro i el davanter del Peralada Kevin Soni podrien ser recursos en els propers partits.