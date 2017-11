El Girona s´acomiada de la Copa amb el cap ben alt

El Girona s'ha acomiadat aquesta nit al Ciutat de València de la Copa del Rei. L'equip de Pablo Machín, amb molts suplents i on han debutat els jugadors del Peralada Maxi Villa i Bambo Diaby, el juvenil Pedro Porro i el francès Boulaya, fins ara inèdit, ha fet un bon partit, s'ha avançat al marcador i ha arribat a inquietar el Llevant amb una possible remuntada del 0-2 encaixat a Montilivi fa un mes. Però un gol de Morales a un quart del final ho ha engegat tot a rodar. Seran els valencians els qui dimarts que ve estaran al bombo dels vuitens de final.

El Girona ha sigut l'amo i senyor de la primera part. Malgrat jugar amb molts suplents i, fins i tot, un jugador del Peralada a l'onze titular (Maxi Villa), l'equip de Machín ha tingut una posessió d'escàndol i no ha patit gens en defensa. A més, ha gaudit de dues ocasions molt clares, de les quals n'ha aprofitat una, la segona. Abans que Mojica aprofités una excel·lent centrada de Marlos per la banda esquerre (min. 33), Olunga havia errat una bona oportunitat sol a l'àrea petita després d'un altre servei del colombià pel mateix costat. Només hi ha hagut una nota negativa a la primera part: Carles Planas ha hagut de ser rellevat en rebre un fort cop de cap pugnant amb Boateng per la pilota. Els metges han preferit que no seguís jugant i ha saltat al camp un altre futbolista del filial: Bambo Diaby, que ha actuat de central amb Bernardo i Ramalho.

El Llevant ha semblat voler-hi posar una marxa més a l'inici de la segona part. Fruit d'això els valencians han tingut la seva millor ocasió fins aleshores, quan Boateng, pràcticament a boca de canó, no ha pogut aprofitar una bona assistència de Nano. El Girona seguia molt ben posat al camp, sense passar gaires angoixes, però el Llevant havia fet un pas endavant. Als de Machín els costava més generar perill a l'àrea rival. A poc menys de mitja hora pel final l'entrenador del Girona ha ordenat un altre debut en partit oficial amb l'equip: Boulaya, fins ara inèdit, ha rellevat Bernardo, que tornava a la titularitat després de descansar contra el Betis per acumulació de targetes.

El somni de la remuntada, després de la bona posada en escena que havia fet el Girona, s'ha esquerdat a un quart del final, quan Morales ha superat Iraizoz en una contra. La pilota havia quedat morta després que Bambo frenés Boateng i Morales ho ha aprofitat per seguir l'atac i empatar el partit.

El nou escenari obligava als gironins a fer dos gols més per superar l'eliminatòria. Massa. A més, el Llevant ha fet un pas més endavant i ha generat gairebé més perill que en tot el partit. Machín, en la recta final, també ha fet debutar el juvenil Pedro Porro, suplint Mojica, mentre deixava a la banqueta Borja Garcia i Portu.



Carles Planas, sotmès a proves a l'hospital

Carles Planas, que ha hagut de ser substituït per Bambo Diaby al minut 25 després d'un xoc amb Boateng, ha sigut traslladat a un centre hospitalari per fer-li proves com mesura de precaució. El jugador, que ha rebut un fort cop al cap i ha requerit de punts en una cella, està conscient, segons ha comunicat el club de Montilivi