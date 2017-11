Una eliminació més que digna

Si hagués sonat la flauta, és clar que hauria estat benvingut, però la realitat és que l'eliminació de la Copa del Rei no suposa cap trauma per al Girona, que ara podrà dedicar-se exclusivament a la Lliga i a continuar fent camí cap a l'objectiu de la permanència. Els homes de Machín van dir adeu la Copa amb un partit d'allò més digne al camp del Llevant en què es van avançar gràcies a Mojica (m.32) i van estar molts minuts a un gol d'igualar l'eliminatòria. Després d'una primera part notable dels gironins, el Llevant va fer un pas endavant a la represa i, ja amb Morales i Bardhi -els seus dos millors jugadors- al camp, va aconseguir empatar el partit. L'eliminació va deixar unes quantes notes positives com ara els debuts amb bona nota de Villa i Bambo Diaby. També es van estrenar Boulaya i el juvenil Pedro Porro. Amb l'eliminació, el Girona allibera dates al gener on es podrà dedicar únicament a la Lliga sense la bogeria de partits que hauria suposat ser als vuitens.

Ho havia avançat Machín i va complir. Era un dia per als homes menys habituals. Un partit i una oportunitat per a què els jugadors fins ara amb menys protagonisme demostressin que el tècnic hi pot comptar a la competició regular. El resultat segurament i més després del 0-2 de l'anada a Montilivi, era el de menys. Capgirar el marcador i aconseguir una remuntada històrica hauria estat molt bé de cara a la galeria i pel prestigi del club. També per si als vuitens de final el rival fos un dels grans, Barça, Madrid o Atlètic de Madrid, però al mateix temps suposava situar dos partits a principis de gener enmig de la complicada visita a Mestalla per enfrontar-se al València.

Al marge de tots els condicionants, la dificultat de l'empresa era màxima. Tot i que el Girona s'hi està acostumant aquesta temporada, marcar dos gols a camp contrari és sempre complicat. Machín va apostar d'entrada per un onze inèdit amb la gran novetat de Maxi Villa com a carriler dretà. També hi eren Iraizoz a la porteria i homes com Aleix Garcia, Douglas Luiz i Olunga que feia moltes setmanes que no sortien d'entrada, així com un Carles Planas que només va durar 25 minuts al camp. El defensa de Sant Celoni va haver d'abandonar el terreny de joc prematurament per culpa d'una forta topada amb el local Boateng. En el seu lloc va entrar el central del Peralada Bambo Diaby, que també va disputar els seus primers minuts oficials amb el primer equip.

Mentre el Girona arribava a la cita pletòric de resultats a la Lliga, el Llevant ho feia després d'un dolorós 0-5 contra l'Atlètic de Madrid. El domini del Girona en els primers compassos amb el control de la pilota i arribades amb facilitat a la zona de perill evidenciava una superioritat més elevada per part dels de Machín que del Llevant. Marlos Moreno i Maxi Villa connectaven bé per la banda dreta i el colombià treia bones centrades. La primera la va rematar desviada Olunga però la segona, després de rifar-se un parell de marcadors, la va enviar Johan Mojica al fons de la porteria per a avançar el Girona (m.32). Els gironins entraven de ple a l'eliminatòria i ho feien amb molts minuts per endavant. Era possible. El poc públic del Ciutat de València mostrava la seva disconformitat amb la fluixa versió del seu equip. Els valencians estaven despareguts. Ni la presència a l'equip del seu cervell Campaña, que en principi no havia de jugar però la lesió de Rober Pier a l'escalfament va fer que ho hagués de ser, aportava clarividència al conjunt de Muñiz. A l'escalfament també havia caigut Doukouré i al seu lloc va entrar El Hacen, del filial. El Llevant no va rematar a porteria en una primera part absolutament del Girona que se'n va anar als vestidors a un gol de forçar la pròrroga.

El guió de l'eliminatòria podria haver canviat radicalment nomé començar la segona part si Boateng hagués estat més fi a l'hora de culminar una acció d'estratègia iniciada per Campaña i continuada per Nano Mesa. El Llevant havia posat una marxa més. L'entrada de Morales suposaria un bon mal de cap a per un Villa que estava complint amb nota. Per part gironina, Marlos Moreno continuava sent l'home més actiu i incisiu en atac però sense arribar amb perill a l'àrea de Langerak. Machín va donar també l'alternativa a un Boulaya inèdit fins ara aquesta temporada.

El pas endavant del Llevant va trobar premi en una pilota perduda del Girona al mig del camp que Boateng va recollir. Diaby va frenar el ghanès però Morales va fer-se amb l'esfèrica i es va plantar sol davant Iraizoz per batre'l amb molta classe (m.74). El gol feia justícia a la segona part però pel que fa a l'eliminatòria només suposava descartar la pròrroga. El Girona continuava a dos gols de passar a vuitens de final.

Machín va jugar-se la carta de Pedro Porro per intentar el miracle. El jove extremeny tenia 10 minuts per esvalotar el partit i l'eliminatòria des del carril esquerre. Marlos estava fos, Olunga no havia aparegut en tot el partit i Boulaya no generava. Ja no hi havia res a fer. Sí que Olunga podria haver empatat i donat una victòria moral per al Girona però va enviar la pilota als núvols. Era massa tard. El bitllet era per al Llevant.