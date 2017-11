L´eliminatòria es va decidir a montilivi

Un partit pels menys habituals. En el que portem de temporada Pablo Machin està utilitzant un grup reduït de jugadors que acumulen la majoria de minuts a la Lliga. Un dels motius pels quals els entrenadors volen passar rondes a la Copa és el de poder donar minuts a jugadors que normalment no poden participar durant el campionat i que també necessiten ritme de joc i minuts de competició. L'encontre d'ahir també era una bona prova per futbolistes que fins ara no han pogut demostrar el seu nivell i que volen guanyar-se un lloc en l'onze. Tot i haver-hi molts canvis en la alineació el sistema de joc, els moviments d'atac i la pressió a l'adversari es feien com sempre, aspecte important ja que facilita molt les coses al cos tècnic en el moment que calgui utilitzar a qualsevol futbolista.

Condicionats per l'anada. El Llevant va sortir jugant amb el resultat de l'anada i cedia el domini de la pilota i el pes del partit al seu adversari. L'objectiu de l'equip de Juan Ramon López Muñiz era jugar replegat esperant dins el seu propi terreny de joc i començar a pressionar quan els mig centres o els jugadors de banda progressaven. A partir de la recuperació buscaven les accions de contraatac per poder fer un gol que sentenciés l'eliminatòria. D'inici la remuntada era complicada ja que calia complir en dos premisses bàsiques; primer mantenir la porteria a zero per buscar la prorroga i no veure's obligat a fer tres gols en noranta minuts i després anotar com a mínim els dos gols que va fer el Llevant a Montilivi. A la primera part el Girona va ser l'equip més intens i agressiu, sense cometre errades i amb paciència el control era pels visitants i amb el gol de Mojica entrant des del darrera i sorprenent a la defensa granota es traslladaven els problemes i els dubtes als valencians. Al mig camp Alex Garcia i Douglas Luiz es podien associar i al davant Marlos Moreno va jugar entre línies mostrant molta mobilitat mentre Michael Olunga era la referència d'atac. A la segona part i a mesura que passaven els minuts el partit s'anava igualant, l'entrenador del Llevant no volia perdre la eliminatòria i va donar entrada a José Luis Morales, un dels jugadors que té més desequilibri i màxim golejador del seu equip. Amb el gol de l'empat ja es va complicar molt la remuntada i els valencians van acabar dominant mentre s'asseguraven passar la ronda.

Avís al filial i premi pel futbol base. Ahir el Peralada-Girona B va estar representat sobre la gespa per Maxi Villa i Bambo Diaby, la presència en partit oficial de jugadors del filial és una gran dosi de motivació per la resta de futbolistes. Quan l'entrenador del primer equip dóna la possibilitat a jugadors del planter tothom en surt beneficiat, el club demostra que té els jugadors per fer-los progressar i donar-los oportunitats i els futbolistes es veuen emmirallats en els companys que ja han debutat. La convocatòria i el debut del juvenil Pedro Porro va servir per premiar la tasca que es fa constantment en el futbol base.