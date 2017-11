Maxi Villa, Bambo, Boulaya i Pedro Porro debuten a València

Dos jugadors del Peralada, Maxi Villa i Bambo Diaby; un del juvenil, Pedro Porro, i el francès Farid Boulaya, fins ara inèdit, van debutar anit a València, en partit oficial, amb el Girona. L'equip de Machín no va poder superar l'eliminatòria contra el Llevant però, en canvi, la tornada dels setzens de final de la Copa va servir per donar minuts al primer equip a quatre futbolistes que fins ara no n'havien tingut. I el més interessant de tot és que, sense els homes més habituals, el Girona va mantenir el bon to de les últimes jornades. De fet l'equip no perd des del 0-2 que va encaixar, precisament contra el Llevant, en l'anada d'aquesta ronda de Copa. I d'allò ja en fa un mes llarg.

Maxi Villa, de 20 anys va ser titular. Va sortir com a carriler dret i va tenir una bona actuació en línies generals. Villa va arribar, juntament amb l'altre uruguaià del Peralada, Andrés Romero, l'estiu passat procedent del Nacional de Montevideo per reforçar el filial a Segona B. Maxi ja va fer la pretemporada amb el Girona a Manchester i ha participat en diversos entrenaments. És internacional sub-20 al seu país, on té un notable ressó mediàtic.

El següent en debutar va ser Bambo Diaby. Va haver de saltar al camp als 25 minuts de joc per rellevar un Carles Planas retirat en llitera després del seu xoc amb Boateng. Bambo va formar tripleta de centrals amb Bernardo i Ramalho. El defensa senegalès, de 19 anys, prové de l'equip sub-19 de la Sampdòria, i a Itàlia tambe va jugar amb el Mantova (Sèrie C). Diaby va arribar a Mataró amb 4 anys i va jugar amb diferents equips de futbol catalans abans de fer el salt al futbol italià. A Catalunya, Bambo Diaby va militar en equips com el Cerdanyola, la Fundació Sánchez Llibre, el Vilassar de Mar, el Premià, el Badalona i el Cornellà.

A la segona part Machín també va donar minuts a Boulaya i al juvenil Pedro Porro. El francès, fins ara inèdit, ha suplert Bernardo i s'estrenava finalment després de fitxar a l'estiu procedent del Bastia, tot i que una lesió li havia impedit tenir continuïtat. A la recta final també va saltar a la gespa l'extremeny Pedro Porro, autor de 7 gols en 14 partits amb el juvenil a Divisió d'honor. Provè del Rayo Vallecano.