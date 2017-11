Mojica marca el seu primer gol amb el Girona

El Ciutat de València va ser l'escenari del primer gol de Mojica amb el Girona. El 0-1 va ser una connexió totalment colombiana amb assistència de Marlos Moreno per la dreta. Mojica feia dos anys que no marcava en partit oficial. La seva darrera diana va ser en un Almeria-Valladolid (1-1), el novembre del 2015. El jugador cedit pel Rayo Vallecano ha marcat 9 gols en 113 partits entre els madrilenys i el Valladolid des del 2013 però fins ara no n'havia aconseguit fer cap encara a la competició del KO.