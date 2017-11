Planas rep una trompada al cap i passa la nit a l´hospital per precaució

Carles Planas, que va haver de ser substituït per Bambo Diaby al minut 25 després d'un brutal xoc amb Boateng amb el cap, va ser traslladat a l'Hospital Quirón per fer-li proves com mesura de precaució. El jugador, que va rebre un fort cop i va requerir de punts en una cella, estava conscient, segons va comunicar el club de Montilivi. El defensa, que ahir vivia tot just la seva tercera titularitat de la temporada, va haver de ser retirat del terreny de joc amb llitera. En el seu lloc va entrar el debutant Bambo Diaby. Planas no va tornar amb l'expedició gironina i ha passat la nit a l'hospital en observació. El jugador vallesà va quedar estabornit després d'una forta trompada amb Boateng. El davanter del Llevant, en canvi, va ser atès a la banda però de seguida va poder reincorporar-se al camp. Fins ahir, Planas tot just havia jugat uns minuts contra l'Atlètic de Madrid i va completar els noranta minuts de l'anada d'eliminatòria contra el Llevant a Montilivi. Al final del partit, Machín va explicar que havia estat amb Planas abans de ser traslladat a l'hospital i que estava «bé i conscient». El tècnic va desitjar-li una ràpida recuperació.