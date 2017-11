El maldecap de les lesions

La nòmina de lesionats al Girona ha augmentat en les últimes setmanes en la mateixa proporció que han anat arribant els bons resultats. I potser per això, perquè la pilota ha entrat i no s'han acabat notant les absències, s'hi ha parat menys atenció. Amb Carles Planas, que dimarts a la nit es va trencar el nas al Ciutat de València en el partit de Copa contra el Llevant després d'un cop amb Boateng, a la infermeria de Montilivi hi ha cinc futbolistes, alguns amb tant protagonisme com el migcampista Pere Pons o el central Pedro Alcalá.

Tot apunta que el de Sant Martí Vell serà el primer a tornar a la gespa. Si no és dilluns que ve contra l'Alabès per precipitat, segurament ho podria fer l'altra jornada al camp de l'Espanyol. A falta de comunicats oficials del club se sap que Pons pateix molèsties al bessó i que es va lesionar el divendres 10 de novembre, sense que transcendís fins uns dies més tard. Machín ha passat de puntetes per la situació del migcampista, tot i que ha admès que la seva recuperació serà més ràpida que la d'Alcalá.

El central, un fix en les alineacions la temporada passada i en els primers partits d'aquesta, només ha pogut concursar cinc jornades. La seva darrera aparició va ser al camp del Celta (3-3), però ja en duels anteriors se l'havia anat dosificant. Aprofitant l'aturada de seleccions que venia per davant va decidir operar-se per resoldre uns problemes al turmell, però la recuperació no anava per bon camí i el doctor Cugat li va practicar una nova artroscopia el 21 d'aquest mes per avaluar una possible infecció. L'últim comunicat del club especificava que s'estava a l'espera de l'analítica per saber quin tractament hauria de seguir i el termini de recuperació. No s'espera que l'exdefensa del Llagostera pugui tornar a jugar aquest any (Alabès, Espanyol, Getafe i Eibar), però sí que hauria de poder fer-ho, si res no es torça, al gener.



Kayode no té res trencat

Aquesta setmana el Girona ha engreixat la nòmina de lesionats amb dos futbolistes més. El primer va ser Larry Kayode. Dilluns, en l'última sessió abans de viatjar a València pel partit de Copa, es va trencar, o això semblava, perquè ahir el club va anunciar en un comunicat que finalment no té res trencat. Es temia que el davanter patís una ruptura fibril·lar als isquiotibials de la cama dreta. Segons el Girona, les proves que se li han practicat «descarten cap trencament muscular, lesió òssia i/o articular». El problema és que Kayode, el segon davanter amb més minuts per darrere d'Stuani (328 en 10 partits) continua sentint molèsties «a la part posterior de la cuixa dreta». El club va informar que seguirà tractament de fisioteràpia aquests propers dies, sense que tampoc se sàpiga quan podrà estar novament a disposició de Pablo Machín.

L'últim integrant de la infermeria aquests dies és Carles Planas. La patacada de València li va provocar «una fractura de la vessant dreta dels ossos nasals sense desplaçament» i diversos punts a la cella, com es veu a la foto que va penjar a Twitter. Tampoc té data de retorn. Com Eloi Amagat, a qui les lesions li han fet la guitza tota la temporada: ara pateix molèsties al soli.