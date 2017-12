Aday: «El partit contra l´Alabès és clau, volem arribar ja als 20 punts»

Per poc que el Girona mantingui en els quatre partits que li resten fins acabar l'any (Alabès, Espanyol, Getafe i Eibar) la bona dinàmica de les últimes jornades, club i afició passaran un Nadal molt tranquil. Sense urgències i pràcticament amb més de mitja permanència encarrilada. Dilluns a Montilivi s'enceta aquest nou tram de calendari, superats els duels contra els principals favorits al títol i els rivals que pugnen a Europa. Aday va explicar ahir després de l'entrenament a Riudarenes que el de l'Alabès és un «partit clau» i que així se'l pren el vestidor. «Volem arribar ja als 20 punts per afrontar amb encara més tranquil·litat els següents partits. Si guanyem estarem en una línia boníssima», va subratllar, satisfet perquè Pere Pons i Maffeo s'havien reincorporat a la feina amb el grup.

Tot i això el carriler del Girona va destacar que «ells arribaran amb la pressió de guanyar i no veure's encara més abocats a baix. Vindran a totes, però nosaltres sabem que és una jornada clau i que si aconseguim els tres punts estarem en una gran línia». Preguntat sobre el coixí de 10 punts que els blanc-i-vermells tenen ara sobre el descens, Aday va destacar que «ens dona tranquil·litat» i que ara el vestidor vol continuar «sumant» per arribar a l'aturada de Nadal en les millors condicions possibles.

En el retorn de l'equip a la feina també es va parlar, encara, de la frustració que va representar perdre dos punts al camp del Betis al minut 95 després d'haver fet l'1-2 30 segons abans. «A tots ens emprenya aquella jugada perquè et veies guanyant un partit i en 30 segons et tornen a empatar. És una errada nostra que ja ens ha passat altres vegades i hem d'intentar que no es repeteixi mai més».

Aday, que va tenir descans dimarts en el partit de Copa al camp del Llevant, va lamentar l'eliminació però va considerar que el duel havia servit «perquè jugadors que no tenen tants minuts demostressin que tothom pot estar a l'onze». El carriler espera tornar a la titularitat dilluns contra l'Alabès.