Muniesa: «El de dilluns contra l´Alabès és un partit clau»

Situat a la part tranquil·la de la classificació, el Girona està demostrant que s'ha adaptat d'allò més bé a Primera i així ho reconeix Marc Muniesa. "les sensacions de l'equip són molt bones", assegura. Segons el central blanc-i-vermell, la competitivitat del grup és el que els ha permès estar més a prop dels llocs europeus que del descens. Tot i així, davant l'eufòria que ha despertat l'equip, Muniesa també aprofita per enviar un avís: "Hem de ser conscients que, en aquest primer any, la nostra prioritat és assegurar la permanència com més aviat millor".

En referència al partit de dilluns que ve contra l'Alabès, el jugador gironí ha assenyalat que "és clau, ara mateix. És el partit més important". "Ells estan en una situació molt difícil, però serà un partit molt competit", ha pronosticat Muniesa, que ha apuntat: "Nosaltres hem de seguir competint com ho que hem fet fins ara". El defensa de Lloret de Mar ha apuntat que està "molt content des de l'inici de la temporada. Era el que buscava, venia a la lliga espanyola amb l'objectiu de tornar a jugar a futbol", ha admès, satisfet per haver-se convertit en un fix en els esquemes del tècnic, Pablo Machín.

Muniesa també destaca el gran augment de públic que s'ha registrat en els partits del Girona com a local. "Ens dóna una motivació extra per córrer més, per treballar més i per donar-ho tot", sentencia el central català.