Pere Pons prepara el retorn

Pere Pons està de tornada. El migcampista del Girona, lesionat al bessò des del divendres 10 de novembre, va ser la gran novetat ahir a Riudarenes en el retorn de l'equip als entrenaments. Pons va treballar amb absoluta normalitat i tot apunta que podrà estar disponible per si Pablo Machín estima fer-lo reaparèixer dilluns contra l'Alabès a Montilivi. En cas que opti per reservar-lo una setmana, com sol fer el tècnic quan un jugador surt d'una lesió, el futbolista gironí tornaria a la gespa coincidint amb el derbi contra l'Espanyol del proper dia 11.

A l'entrenament d'ahir també hi va ser Pablo Maffeo, que dissabte, a Sevilla, s'havia quedat en observació en un hospital després de rebre un cop fortuït de Ramalho durant el partit contra el Betis. El carriler cedit pel City no va entrar a la convocatòria del duel de Copa contra el Llevant perquè es va decidir donar-li uns dies de repòs. Superat el descans, i amb el jugador refet, ahir tornava a córrer per la banda de Riudarenes com si no hagués passat res, preparat per competir dilluns en la següent jornada de Lliga.

La lesió muscular que patia Pere Pons l'ha deixat fora de l'equip en dos partits de Lliga (Reial Societat i Betis) i un de Copa. El Girona hi ha arreplegat tres empats. Tot i l'absència d'un dels seus jugadors franquícia l'equip ha mantingut el bon nivell de les últimes jornades, que li havia permès sumar tres triomfs consecutius contra Deportivo, Madrid i Llevant. Pons es va fer mal en un entrenament el divendres 10 de novembre, abans del cap de setmana d'aturada de la Lliga pels partits de seleccions. El club no ha donat pistes del seu estat en tots aquests dies. Només Machín, en les rodes de premsa prèvies als partits, i sempre passant-hi de puntetes, va confirmar al seu moment que el migcampista gironí estaria uns dies absent. En la prèvia del partit contra la Reial Societat es va limitar a dir que «tenia molt difícil» arribar al duel.

Pere Pons suma 949 minuts de Lliga aquesta temporada en 11 partits. Abans de quedar fora de les dues darreres jornades, únicament s'havia perdut dues estonetes contra el Sevilla a Montilivi i al camp del Deportivo. Ara un dels perills és que, amb quatre, es troba a una targeta de la suspensió per acumulació d'amonestacions. El retorn del migcampista de Sant Martí Vell és una magnífica notícia per a Machín, i més ara que l'equip afronta partits contra rivals directes com l'Alabès, l'Espanyol, el Getafe i l'Eibar.

A l'entrenament d'ahir a Riudarenes també hi van participar el porter del Girona C, Marcel Lizak, i el carriler dret del Peralada Maxi Villa, que va jugar els seus primers minuts amb la samarreta blanc-i-vermella dimarts, en el partit de Copa del Rei al camp del Llevant. En canvi, els qui no van treballar amb el grup van ser Pedro Alcalá, Eloi Amagat, Carles Planas i Larry Kayode, lesionats, que van seguir els seus respectius processos de recuperació. L'equip tornarà a entrenar-se avui.