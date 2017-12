Borja i Munir, els jugadors que més faltes reben, cara a cara

Veure gesticular i fer escarafalls Borja García és quelcom habitual en els partits del Girona. El mitjapunta madrileny és l'ase de la majoria de cops dels rivals i sovint acaba protestant a l'àrbitre tip de rebre per tots costats. Tres quarts del mateix li passa a Munir El Haddaddi. El davanter de l'Alabès acaba d'allò més masegat tots els partits per culpa de les entrades que rep dels rivals. Dilluns tots dos se les heuran a Montilivi en un duel que enfrontarà els dos jugadors que més faltes reben de tota la Lliga Santander. Tant el madrileny com l'hispanomarroquí han rebut fins ara 42 faltes, en 13 i 11 jornades respectivament.

Ser el cervell ofensiu del Girona o l'home més perillós en atac de l'Alabès fan de Borja García i Munir el centre de totes les mirades dels defenses rivals. En aquest sentit, Borja García explica que li toca rebre més a ell perquè Portu «és més ràpid» i evita així les entrades. «El nostre joc es basa molt a connectar amb els interiors, en aquest cas, Portu i jo. De faltes, me'n fan més perquè és més fàcil que m'atrapin a mi que no pas a ell, que és més ràpid», assegura el madrileny. Borja García és un dels indiscutibles de Pablo Machín en aquest començament de temporada. El madrileny era dels pocs jugadors que tenia experiència a Primera (el curs 14-15 amb el Còrdova) i està demostrant que la cattegoria no li va gens grossa. La seva connexió amb Portu i amb Stuani està donant moltes alegries a l'afició. De moment, Borja García ha estat titular en 12 jornades i només se n'ha perdut una, la de la visita del FC Barcelona a Montilivi per decisió tècnica de Machín. Això sí, el madrileny sol ser un dels primers escollits per l'entrenador sorià a l'hora de fer les substitucions. D'aquesta manera, dels 12 partis que ha disuptat Borja, en la meitat ha estat canviat a la segona part.

Curiosament, Borja García ja va ser dels homes més castigats pels rivals la temporada passada i l'anterior, però de ben segur que, si no passa res d'extraordinari, enguany superarà aquells registres. Això sí, el curs passat tant Longo com Pere Pons en van rebre més que Borja García. El davanter italià en va rebre 99 a final de temporada i va ser el segon del rànquing de faltes rebudes a Segona Divisió A, només superat per Sergio Tejera (Nàstic).