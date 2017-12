L´Alabès s´entrenarà a la Ciutat Esportiva del Barça avui i demà

La neu va acompanyar l'arribada d'Abelardo Fernández a Vitòria. «És un bon auguri. Genial», va assegurar el nou entrenador de l'Alabès. La forta nevada que va caure durant tota la jornada d'ahir a terres basques va fer decidir el nou tècnic vitorià de canviar els plans d'entrenament. Així, aquest matí l'equip volarà cap a Catalunya on s'entrenarà tant aquesta tarda com demà al matí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper del FC Barcelona, a Sant Joan Despí. D'aquesta manera, avui mateix hi haurà la llista de convocats per al partit de dilluns a Girona. Són baixes segures Manu García, Ely, Santos, Héctor Hernández, Duarte, Laguardia, Sobrino i Vigaray.