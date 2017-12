Retrobament morbós a Montilivi

El destí, l'atzar o, més aviat, la bona feina del Girona, està esborrant de mica en mica tots els fantasmes que va deixar a l'entorn el desenllaç de la temporada 2014-15. Aquell fatídic gol del davanter del Lugo Pablo Caballero a Montilivi en l'última jornada de Lliga, combinat amb la victòria de l'Sporting (0-3) al camp del Betis va deixar el Girona sense ascens a Primera al temps afegit de l'última jornada. Llàgrimes i frustració que s'accentuarien una setmana després amb la surrealista remuntada i conseqüent eliminació contra el Saragossa (1-4) al play-off.

Dues temporades després, el juny passat, el Girona va aconseguir per fi fer el gran salt a Primera Divisió i de moment s'hi ha adaptat a la perfecció. L'històric ascens va servir per tapar totes aquelles ferides i també ha permès al Girona retrobar-se amb alguns dels protagonistes d'aquell final de Lliga. El primer va ser Pepe Mel, aleshores entrenador del Betis, a qui el Girona va condemnar a ser destituït amb el seu triomf a Riazor (1-2). La setmana passada, va ser el torn del Betis de Quique Setién - entrenador del Lugo fa dos anys- que malgrat salvar un punt (2-2) va veure com el Girona li agreujava la seva crisi de resultats. Doncs bé, dilluns el darrer protagonista de la trilogia, Abelardo Fernández, també se les heurà amb el Girona. L'asturià que dirigia l'Sporting que va endur-se el premi aquell 2015, va ser presentat ahir com a nou entrenador de l'Alabès, rival dels de Machín dilluns a l'estadi. Així, l'exjugador del Barça s'estrenarà com a tècnic del conjunt basc a Montilivi.

«Tots dos ens mereixíem pujar però només ha estat un», va dir Abelardo el dia de l'ascens de l'Sporting. El tècnic no va voler entrar en el joc d'acusacions de primes a tercers. «No tinc res a dir. El Betis ha tingut ocasions amb el 0-1 per marcar. Nosaltres hem estat molt efectius i de quatre ocasions n'hem marcat tres», es va limitar a dir. Sporting i Girona van quedar empatats a 82 punts i amb l' average particular igualat, va ser la diferència de gols general el que va decidir l'ascens. En aquest sentit, els duels del Girona contra aquell Sporting van ser d'allò més disputats i van acabar tots dos amb empat. Sobretot en el partit de la segona volta a Montilivi, Abelardo va demostrar tenir ben estudiat el Girona i va aconseguir neutralitzar molts dels punts forts del conjunt de Machín (0-0). A l'anada a Gijón, un gol de Juncà al temps de descompte va donar un punt al Girona, que havia fallat un penal a la primera part (1-1).

Abelardo va continuar dirigint l'Sporting a Primera Divisió i va salvar l'equip el curs següent 15-16. La temporada passada però, els mals resultats van provocar la seva destitució a la jornada 18. L'exentrenador del Girona Joan Francesc Ferrer, Rubi, es va fer càrrec de l'equip però no va poder evitar-ne el descens a Segona A. L'experiència a l'Alabès serà la segona d'Abelardo com a entrenador d'un primer equip. Abans només havia dirigit l'Sporting B. Com a futbolista, l'Alabès va ser el darrer club de la seva carrera (2002-03) en un any en què l'equip basc va baixar a Segona A.

Aigua passada

«Ja fa molts de temps d'allò i l'ascens de la temporada passada ho va fer oblidar tot. El vam celebrar i celebrar». Són paraules del capità del Girona, Eloi Amagat, la setmana passada abans que el Girona s'enfrontés al Betis. El migcampista gironí valorava el fet de retrobar-se amb el conjunt andalús i amb l'entrenador del Lugo, Quique Setién, dos dels protagonistes del desenllaç fatal de la temporada 2014-15 que va acabar amb el no-ascens del Girona contra el Lugo i la festa de l'Sporting al Benito Villamarín. També va treure ferro al retrobament amb Setién Pablo Machín. El sorià va ser d'allò més formal amb el seu col·lega en la prèvia del partit i, com Eloi Amagat, va recordar que amb l'ascens, s'havia culminat la gran feina feta dels últims anys. «M'alegro que un entrenador que era de Segona A, d'un equip de mitja taula pogués tenir l'oportunitat de fer-ho a Primera i demostrar que és un gran entrenador. Va fer una gran feina a Las Palmas i ara també en un gran equip com el Betis».