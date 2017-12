"És el partit més important que hem jugat fins ara"

Pablo Machín ha alertat aquest migdia de la perillositat de la visita de demà de l'Alabès. Pel sorià, el partit "és molt més complicat que no pas el del Madrid" i considera que en joc "hi haurà més de 4 punts". Lobjectiu és deixar "un rival directe més lluny" i continuar amb la bona dinàmica. Per aquests motius ha demanat el suport de l'afició: "Els necesitem"

Machín no ha confirmat si Pere Pons estarà a punt. El tècnic ha dit que el de Sant Martí Vell vol jugar però que ho haurà de consultar amb els fisioterapeutes. Maffeo està en condicions mentre que Alcalá, Eloi i Kayode estan descartats.