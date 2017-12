Clar signe local en les deu visites dels bascos a Girona

Girona i Alabès es tornaran a veure les cares aquest vespre a Montilivi després d'un any sense fer-ho. La darrera ocasió en què els bascos van trepitjar l'estadi gironí va ser la temporada 15-16, en què els vitorians van pujar a Primera directament. El resultat d'aquell dia però va ser favorable al Girona per la mínima gràcies a un gol de Dejan Lekic (1-0). El d'avui serà el primer duel entre els dos equips a Primera però gironins i alavesos s'han enfrontat una desena de cops a la història amb majoria d'alegries per al conjunt blanc-i-vermell. I és que dels 10 cops que l'Alabès ha visitat Montilivi o bé Vistalegre, només en una ocasió ha aconseguit endur-se la victòria i en una altra un punt.

Gairebé deu anys fa ja des que l'Alabès va guanyar a Montilivi. Va ser en l'any del retorn a Segona A (08-09) en un partit que es va decidir per una errada de Ponzo que va aprofitar Cuevas. L'empat del 14-15 va ser fa tres cursos en un desenllaç de partit semblant al del camp del Betis de l'última jornada. Sandaza va fer el 2-1 al m.91 però Juli va empatar al m.93 (2-2).