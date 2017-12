El cuer posa a prova la maduresa del Girona

El disgust que va provocar el surrealista gol en el darrer segon que el Girona va encaixar al Benito Villamarín en l'última jornada ja està paït. El punt va acabar sent positiu per als interessos del conjunt gironí, que dimarts va posar a rodar els seus efectius menys habituals al camp del Llevant a la Copa del Rei (1-1). L'eliminació no va ser gens traumàtica, al contrari, i la setmana llarga que ha tingut l'equip ha permès Pablo Machín recuperar algun efectiu. És el cas de Pere Pons, el qual ja fa uns quants dies que s'entrena al màxim nivell i a qui el tècnic va reconèixer que han hagut de frenar. La presència del de Sant Martí Vell a l'onze titular dependrà, segons va explicar el tècnic ahir, de les recomanacions dels fisioterapeutes que el veuran aquest migdia després de l'últim entrenament abans del partit. Els que no hi seran segur seran Carles Planas, Eloi Amagat, Pedro Alcalá i Larry Kayode. No es perdrà el duel Pablo Maffeo, que ja està plenament recuperat de la trompada que va patir a Sevilla dissabte de la setmana passada.

El bon moment de forma del Girona unit a la visita del cuer a Montilivi no hauria de confondre ningú. Ni l'afició ni el vestidor. I és que malgrat que ahir Machín va haver de reconèixer amb la boca petita que el d'avui és el primer partit de la temporada en què el Girona «és favorit». «No vull que l'afició s'equivoqui. Som dos equips molt igualats i tot just portem un terç de competició. Ara som millors però ho hem de demostrar, perquè per a ell serem un dels rivals a atrapar». Mentalitzar els seus homes que no hi ha espai per a la relaxació ni la confiança ha estat una de les principals tasques de Machín durant la setmana. I és que creure's que el Girona ha de guanyar per lògica classificatòria l'Alabès seria una errada de les grosses.

Hom podria pensar que pel fet de ser cuer i estrenar el tercer entrenador del curs, Abelardo Fernández, es pugui tractar d'un rival mort i enterrat. No és així i els bascos, amb homes com Munir, Pedraza, Medrán o Bojan Krkic tenen grup i individualitats de sobres per fer mal al Girona aquest vespre. Els faltaran efectius sí, uns quants. I és que Héctor Hernández, Vigaray, Laguarda i Sobrino estan lesionats i Ely, Manu García i Santos, sancionats. Duarte finalment és a la llista, com Alexis. El tècnic asturià ha concentrat els seus homes a Sant Joan Despí des de dissabte arran de la neu caiguda a Vitòria per preparar a consciència el partit. Cal recordar que els bascos han tingut dos dies menys de descans que els gironins ja que van disputar i guanyar dijous el seu partit de Copa contra el Getafe (3-0). A més a més, l'Sporting d'Abelardo sempre va generar molts maldecaps al Girona de Machín en els dos partits en què es van enfrontar el curs 14-15 a Segona A.

Machín no té tants maldecaps a l'hora de confeccionar l'onze titular. El tècnic recupera Bernardo un cop complerta la sanció d'un partit i juga al gat i la rata amb el retorn de Pere Pons. El central colombià tornarà a l'eix de la defensa en el lloc de Ramalho mentre que la tornada de Pons no és clara. I és que habitualment el sorià sol apostar per donar una setmana més de marge als homes que té lesionats per tal d'evitar riscos de recaigudes. Caldrà veure si amb Pons fa el mateix o bé, s'arrisca a situar-lo ja d'entrada. Si comencés a la banqueta, Timor mantindria el seu lloc al mig del camp al costat de Granell. Pocs canvis més s'esperen a l'onze titular. No hi serà Marlos Moreno, el qual tampoc té garantit el lloc a la banqueta tot i la baixa de Kayode i el bon partit del colombià al camp del Llevant.