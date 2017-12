un d´aquells partits que cal guanyar

estrena el Pitu Abelardo. La derrota en l'última jornada de lliga per un gol a dos a Mendizorrotza contra l'Eibar va precipitar els fets i el consell d'administració del conjunt vitorià va destituir el tècnic Gianni De Biasi. L'entrenador italià ja va arribar a l'Alabés per substituir Luis Zubeldía, que va iniciar el campionat però també va ser cessat després de no aconseguir cap punt en les primeres quatre jornades de lliga. Ara l'exentrenador de l'Sporting de Gijón Abelardo Fernández serà el tercer entrenador que s'asseurà a la banqueta de l'Alabès en aquestes primeres catorze jornades. El tècnic asturià ha de ser l'encarregat de reconduir la situació d'un equip que ha començat molt malament i es troba a sis punts de la salvació. Cal tenir present l'efecte psicològic i l'augment de motivació que suposarà per a la plantilla l'arribada d'un nou entrenador, en principi tots els futbolistes comencen de nou i voldran demostrar la seva vàlua per poder fer-se un lloc en l'equip. Sempre que hi ha un canvi a la banqueta hi ha un efecte revulsiu en la plantilla que suposa un plus extra de motivació, avui a l'equip li caldrà estar molt concentrat perquè aquest fet no signifiqui un handicap que pot ser decisiu en el desenllaç del partit.

El cuer arriba a Girona. Amb un sistema de joc que ha anat variant sobretot pels constants canvis d'entrenador, l'Alabès ha jugat amb Fernando Pacheco a la porteria, una defensa de quatre o fins i tot de cinc on han participat diversos jugadors degut a les nombroses baixes que hi ha hagut en aquesta línia. Al mig camp s'han consolidat el capità Manu Garcia, jugador que aporta equilibri i experiència al mig camp però que no hi serà degut al partit de sanció que arrossega –baixa que suposarà una baixa important a la zona de creació– i Tomás Pina, futbolista amb bona capacitat de recuperació de pilota i organitzador del joc. A les bandes destaca Alfonso Pedraza, jugador ràpid que sol jugar a la banda esquerra i amb desequilibri en les accions de qualitat individual. Ofensivament a la zona d'atac l'equip de Vitòria ha confeccionat una plantilla que disposa de diversos recursos, tot i que només han marcat set gols en tretze jornades cal destacar jugadors com el veneçolà Christian Santos, davanter potent amb bon joc aeri i capacitat rematadora que tampoc podrà jugar per sanció, els exjugadors del Barça Munir El Hadaddi i Bojan Krkic, els exfutbolistes de l'Wspanyol Burgui i Wakaso Mubarak i fins i tot l'exjugador del Girona, actualment lesionat, Rubén Sobrino.

Recuperant efectius. La tornada de Bernardo Espinosa a l'eix de la defensa és una bona notícia per als locals, ja que el central colombià està realitzant una temporada a bon nivell i degut a la baixa de Pedro Alcalà s'ha convertit en un jugador molt necessari dins l'esquema de joc. Caldrà veure si Pere Pons estarà en disposició de jugar, sens dubte la recuperació del mig centre gironí suposaria un valor afegit gràcies al treball que aporta al mig camp. En aquests partits en què el de Sant Martí Vell no ha pogut jugar David Timor també ha complert, tot i la dificultat que comporta haver de jugar en una posició on Pere Pons aporta una ocupació molt àmplia del mig camp i un treball molt intens durant tot el partit. Segurament els jugadors que estan més en forma tindran continuïtat, amb el dubte de si el carril esquerre serà per a Aday Benítez o per a Mojica, Pablo Maffeo, Àlex Granell, Borja Garcia, Portu i Cristhian Stuani seguiran a l'onze inicial.

Com si fos el líder. Davant un adversari que a priori ha de ser inferior als gironins l'entrenador local haurà treballat aquesta setmana l'aspecte psicològic, la mentalitat, la motivació, l'entrega, la lluita, l'ambició, el sacrifici individual i col·lectiu, la personalitat i la identitat pròpia del seu grup. La jornada de Copa viscuda recentment, en què equips com el Lleida i el Formentera han eliminat la Reial Societat i l'Athletic Club ha de servir d'exemple al Girona. Equips que han cregut fins al final en les seves idees han estat capaços de competir fins a eliminar adversaris molt millors que ells en l'aspecte tècnic però inferiors en il·lusió. Aquesta il·lusió i ganes de competir és el que l'equip no pot perdre. Per poder guanyar partits el Girona està obligat a jugar al límit contra qualsevol equip, ja que en una competició tan dura com la Lliga no hi ha diferències importants entre els equips. Avui el gran error de l'equip seria caure en la relaxació, els futbolistes no poden pensar que el partit està guanyat abans de jugar-lo, un Alabès molt necessitat arribarà a Montilivi amb la idea de guanyar i si tenen la capacitat d'avançar-se en el marcador defensaran el resultat com sigui.

Toca guanyar. El Girona està completant una primera volta molt bona, fruit de competir molt bé contra tots els adversaris i de mica en mica ha anat sumant punts per trobar-se en una zona còmoda i poder evitar les urgències i les angoixes d'estar a la part baixa. La dinàmica aconseguida des de fa cinc jornades és molt positiva, tres victòries, dos empats i zero derrotes li han donat onze punts dels últims quinze possibles. L'equip ha aconseguit punts contra equips d'entitat, que juguem competicions europees i que lluitaran per la Lliga. De la mateixa manera que s'han donat per bons empats contra equips com la Reial Societat i el Reial Betis avui l'objectiu ha de ser la victòria davant un Alabès que només ha guanyat dos partits i n'ha perdut onze.

Com que en un sol partit qualsevol resultat és possible farà bé el Girona d'imprimir un ritme de joc alt i sortir amb la intensitat de sempre, no val especular, poder dominar el ritme, la possessió i el control del matx serà bàsic per guanyar, sobretot davant un adversari que cal evitar que s'avanci en el marcador.