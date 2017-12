Si l'empat de la setmana al camp del Betis, encaixant el segon gol en el temps de descompte, va ser dolorosa; la derrota d'avui del Girona fa molt més mal. L'Alabès s'ha emportat els tres punts de Montilivi després d'un partit on els bascos havien estat clarament inferiors al Girona en els primers 70 minuts. El Girona s'ha posat 2-0 en el marcador amb dos gols de Stuani i Juanpe a la segona meitat, però, amb el partit a la butxaca, els gironins ha desaperegut del partit en els darrers vint minuts. Tres gols d'Ibai, el tercer en el minut 93, han servit a l'Alabès per remuntar i provocar una inexplicable derrota del Girona. De les que fan molt mal.

Amb Pere Pons tornant a l'equip titular després de ser baixa per una lesió muscular en les dues últimes jornade de lliga, el Girona ha sortit disposat a allarga la seva bona dinàmìca contra un Alabès que, ja d'entrada, ha semblat acusar la pressió i els nervis de veure's a la cua de la classificació. El Girona, on Mojica ha estat titular en detriment d'Aday, ha tingut la possessiò de la pilota obligant els bascos a recular cap a la seva porteria. El Girona tenia la pilota, però, en canvi, ha vist com li costava generar autèntic perill i obligar a treballar el porter Pacheco. En els primers vint minuts, els més de set milers d'espectadors que han gosat plantar cara a les baixes temperatures, el partit ha acabat amb els termomètres sota zero, només han pogut aixecar-se dels seients per protestar la permissivitat d'Alberola Rojas amb les faltes dels jugadors de l'Alabès.

Uns, els visitants, no feien res en atac amb Bojan i Munir corrent amunt i avall sense gaire sentit; i els altres, el Girona, s'han limitat a provar-ho un parell de cops amb xuts des de lluny. Fins que en el minut 26, just després que l'àrbitre es decidís a treure la primera groga als visitants, Pablo Maffeo ha fet una bona centrada des de la banda dreta que Stuani ha estat a punt de convertir en el primer gol del partit. La rematada del davanter uruguaià ha sortit fora per ben poc. Buscar la referència d 'Stuani, màxim golejador gironí, és sempre la solució que l'equip de Pablo Machín no trobar més alternatives en atac. Si la primera oportunitat del Girona havia arribat després d'una centrada de Maffeo per la dreta, la següent acciò que ha fe aixecar a la parroquia local ha arribat per la banda esquerra: centrada de Mojica i Stuani que no hi arriba per poc. Aban del descans, el Girona encara ha tingut temps de desaprofitar un contracop que no ha sabut resoldre i que ha acabat amb xut de lluny de Pere Pons. Just en el minut 45, Stuani ha aconseguit batre Pacheco però emportant.se la pilota amb la mà abans de fer la remada. I això sí que ho ha vist Alberola Rojas.

El Girona ha marxat al descans amb un doble motiu per lamentar-se. Un que, sent netamen superior, no havia aconseguit marcar cap gol a l'Alabès; i l'altra que Bernardo s'ha lesionat abans d'acabar la primera meitat (Ramalho ha entrat ene el seu lloc). Però, un cop retornats els dos equips dels vestidors, el Girona ha posat una marxa més en el seu joc que, d'entrada l'Alabès, no ha tingut capacitat per respondre. Els bascos s'ha anat tirant enrere. El Girona ha dominat cada cop de manera més clara, però faltava obrir la llauna. I aquesta només la podia obrir Stuani. I el màxim golejador del Girona no ha faltat a la cita. Bona passada a l'espai de Muniesa i el davanter uruguaià es desfà d'Alexis per definir amb molta classe (1-0, m.59). El gol ha fet esclatar de joia Montilivi i, durant uns minuts, ha envalentonat un Girona que ha tingut l'Alabès contra les cordes i Juanpe ha marcat el 2-0 ben pocs minuts després. El defensa canari ha rematat de cap a la sortida d'un córner i l'eufòria s'ha desfermat a Montilivi. Molts han començat a pensar en una golejada que no ha arribat. De fet, el Girona no ha estat capaç ni d'acabar guanyant el partit. Bé ni d'empatar-lo.

Amb 2-0 en el marcador, i el partit molt costa amunt per als visitants, Abelardo ha fet entrar Burgui en el lloc d'un desaparegut Bojan. L'exdavanter de l'Espanyol ha rematat a porta només d'entrar i, encara que el Girona tenia el partit més que controlat, el Girona s'ha anat tirant enrera i posant, cada cop més i més nerviós. Fins al desastre final. Ibai ha marcat l'-1 després d'una doble rematada contra Bono. I aquí al Girona sí que li han començat a tremolar molt les cames als jugadors del Girona. Amb l'Alabès buscant el gol de l'empat, Girona no ha tingut suficient ofici per adormir el partit i emportar-se els tres punts. Un penal sobre Munir ha permès a Ibai empatar el partit en el minut 87. Una gerra d'aigua freda però, per incommprensible, el 2-3 que va marcar un altre Ibai Gómez ja en temps de descompte.