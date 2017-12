El Girona posa a la vena 400 entrades pel partit contra l´Espanyol a Cornellà-El Prat

El Girona posa a la venda 400 entrades per al partit que l´equip jugarà dilluns vinent contra l´Espanyol a l´estadi RCDE Stadium de Cornella-El Prat. Les entrades, que costaran 30 euros només estaran disponibles per a abonats i fans i es podran adquirir a la botiga oficial fins dijous a les 12h, amb un màxim de dues entrades per carnet. Les entrades seran nominals i per tant només es permetrà l´accés als titulars de la localitat. Els abonats que ho desitgin podran contractar el viatge en bus des de Girona fins a l´estadi de Cornella-El Prat. El preu serà de 15 euros. El bus sortirà des de l´estadi de Montilivi a les 17:30h. i tornarà a Girona un cop finalitzi el partit.