«Serà més difícil guanyar l´Alabès que al Reial Madrid»

Poques vegades, des que ha començat la temporada, Pablo Machín havia fet tanta incisió en la importància d'un partit. Segurament el contrast d'estats de forma entre el Girona i l'Alabès i el fet que el conjunt basc es planti avui a Montilivi com a cuer i amb el seu tercer entrenador fa desconfiar el tècnic sorià. Precisament el factor del relleu a la banqueta amoïna Machín, que considera que el fet d'estrenar tècnic fa «més perillós» l'Alabès. El sorià entén que els jugadors vitorians, després de dos entrenadors (Zubeldia i De Biasi), «entendran que tenen part de culpa i voldran fer un pas endavant». Per evitar qualsevol tipus de confiança, Machín anima l'afició a desafiar el fred i fer costat a l'equip aquest vespre. ««L'Alabès potser no té el glamour de Barça, Atlètic, Madrid o Sevilla, entre d'altres, però els demano l'ajuda tot i els condicionants. Que vingui i estiguin actius. Els hem donat motius», deia. Per al de Gómara el partit és de més de tres punts. «Té al darrere aspectes morals. Estant lluitant a la nostra lliga i és un rival directe. Ara mateix som superiors a la classificació i els volem deixar encara més lluny», assenyalava.

El discurs de Machín no accepta cap tipus de confiança ni relaxació perquè, «seria donar un petit avantatge al rival que no ens podem permetre». De fet, va qualificar el partit com «el més important i difícil de la temporada» fins ara. «Des de fora pot semblar que pot ser més fàcil que no pas guanyar el Madrid, però per mi serà més complicat».

Machín no va voler revelar si Pons serà titular avui o bé reposarà una setmana més. Sí que va explicar que Alcalá havia deixat la clínica dissabte i que Kayode, en principi no té res greu, i la setmana que ve podria tornar als entrenaments. El tècnic no vol preocupar-se pels quatre jugadors advertits de sanció que té (Granell, Juanpe, Pons i Douglas Luiz). «Pensar en els propers partits no ens ajudarà en aquest», recorda.