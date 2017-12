Abelardo:«El que ha passat avui aquí és la grandesa del futbol»

«El que ha passat demostra la grandesa del futbol. El Girona ha portat el pes del partit, però no ha creat molt perill fins que ens ha marcat els dos gols, llavors nosaltres no hem deixat de creure», va explicar un satisfet Abelardo després de la increible victòria que acabava d'aconseguir en el seu primer partit al capdavant d'un Alabès que haurà de remar molt per mantenir-se a Primera Divisió. «Hem demostrat una gran fortalesa mental i la remuntada suposa una reforç moral per a nosaltres», va continuar Abelardo que no va escatimar cap mena d'elogi per a un futbolistes amb els que tot just va començar a treballar el passat divendres. «L'actitud dels futbolistes ha estat excel·lent», va dir l'excentral del Barça sobre un grup de jugadors que han vist fins a quatre entrenadors, comptant els dos interinatges de Calleja, en aquest primer tram de la temporada. Sobre els últims minuts del partit, Abelardo va dir que «els canvis ens han donat més verticalitat».