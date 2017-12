Machín: «Amb el 2-0 ens hem cregut més bons del que som»

Pablo Machín estava tocat. Molt tocat després de veure com el seu equip deixava escapar tres punts contra un cuer, l'Alabès, que va estar més de mig navegant a les mans d'un Girona que va ser netament superior fins que es va desconectar. «Amb el 2-0 ens hem cregut més bons del que som», va explicar Machín sobre un resultat que encara és més dolorós que l'empat de la jornada passada al camp del Betis també encaixant un gol en el temps de descompte: «Espero que aprenguem la lliçó de pals tan durs com aquests».

Ens n'anem molt fotuts. Hem donat vida a un rival directe. Espero que no trobem a faltar aquests punts», va insistir Pablo Machín que tenia clar que, quan ja havien deixat escapar la victòria, els seus jugadors haurien d'haver deixat morir el partit amb la falta de què van de disposar ja en temps de descompte. «El partit s'hauria d'haver acabat allà. Si fèiem gol guanyàvem i si no el partit s'acabava amb un empat, perquè ja no hi hauria d'haver hagut temps per més. No els hauríem d'haver deixat jugar».

Amb dues setmanes consecutives encaixant gols en el descompte, gols que fan perdre punts que «esperem no trobar a faltar més endavant», Pablo Machín va voler deixar clar que «hem de ser més forts ara que quan tot anava bé i encadenàvem cinc jornades consecutives sense perdre i semblava que tot era molt bonic».

Optimista com pocs, Pablo Machín tampoc va voler buscar la vessant més negativa al partit d'ahir recordant que «hem fet tot el necessari per guanyar el partit posant-nos 2-0 i demostrant la nostra capacitat per guanyar-lo fins el que ha passat en els minuts finals». «En podem dir mala sort, circumstàncies adverses... No ho sé, però la realitat és que en aquest club ja tenim històries per explicar sobre resultats en el descompte com per ara tornar-hi dues setmanes seguides», va dir el tècnic del Girona.