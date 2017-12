El Girona s´esquerda per l´eix central

«Sortirem amb onze, segur», deia Pablo Machín dilluns a la nit sobre les possibles baixes de Muniesa i Bernardo per al partit contra l'Espanyol. El tècnic, això sí, s'haurà de trencar les banyes per alinear una tripleta de centrals per visitar Cornellà. I és que mentre espera que Pedro Alcalá es recuperi de la segona intervenció al turmell -no hi ha data de retorn fixada-, Machín pot perdre també Bernardo i Muniesa per a dilluns. Tots dos van ser sotmesos a proves mèdiques ahir i el club va informar que el colombià pateix «una lesió al bíceps femoral de la cama dreta». En l'esqüeta piulada a Twitter, el club no donava cap més detall sobre la recuperació. «L'evolució de la lesió determinarà el seu retorn als entrenaments amb el grup», afegia. Tot i això, sembla força clar que Bernardo no jugarà a Cornellà. De la seva banda, Muniesa va passar bona nit i el que semblava que podia ser quelcom més greu al peronè es pot quedar en menys. El de Lloret no està descartat per visitar l'Espanyol. Ramalho, que va acabar amb molèsties dilluns, no té res greu. La baixa de Bernardo sumada a la d'Alcalá fa que a Cornellà Juanpe i Ramalho tinguin el lloc segur. L'altre serà per a Muniesa si es recupera a temps i, si no, per a Timor o Planas, dos homes que no són centrals naturals.

Quan al març del 2014 va aterrar a Girona amb l'esbojarrada missió d'intentar salvar l'equip del descens a Segona B, Machín ja tenia clar que la base de tot plegat era la defensa. Per aquest motiu va apostar per un 5-3-2 reforçant la línia defensiva. Des de llavors, el sorià ha fet seu aquest esquema i després de dos anys quedant-se a les portes de Primera Divisió, en la passada temporada va celebrar l'ascens. Aquest sistema talismà, a banda de treballar-se molt als entrenaments per conèixer els automatismes amb els carrilers i migcampistes, requereix tenir un bon número de centrals a la plantilla. Habitualment, entrenadors i directors esportius cada pretemporada solen dir que volen tenir les posicions doblades per anar tranquils en cas de possibles sancions i lesions. En aquests últims temps a Segona A, no hi ha hagut any en què no hi hagi hagut problemes en aquestes posicions. Només cal recordar que en famós partit contra el Lugo van haver de fer centrals David Garcia i Íñiguez i a la segona part Rovirola, o bé que l'any passar Rubén Alcaraz hi va haver d'actuar d'emergència degut a les baixes. Enguany no està sent diferent. Tanmateix, el cas pot ser més greu sobretot si es té en compte que a l'estiu es va apostar per fitxar un migcampista com David Timor, que es pot adaptar a la posició de central, en comptes d'un sisè central. La plantilla, doncs, va quedar tancada amb Alcalá, Juanpe i Ramalho, que continuaven del curs passat, i Bernardo i Muniesa, arribats del Middlesbrough i Stoke City, respectivament. El lloretenc, el colombià i Alcalá van ser els escollits per Machín per ser la tripleta titular en l'estrena a la categoria contra l'Atlètic de Madrid (2-2) i van repetir les dues següents jornades contar el Màlaga (1-0) i a Bilbao (2-0). La teòrica línia de centrals titular no ha tornat a ser coincidir més al terreny de joc i sembla que trigarà a fer-ho. Almenys fins que Bernardo i Alcalá es recuperin.