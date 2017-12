El Girona també perd Muniesa

El malson del partit de dilluns contra l'Alabès encara continua. Si la derrota al darrer segon i amb remuntada inclosa (2-3), ja va ser molt dolorosa, ahir es va saber que Bernardo té una lesió muscular al bíceps femoral i serà baixa els propers partits. Per acabar-ho d'adobar avui s'ha confirmat que Muniesa també va caure. Les proves fetes al central lloretenc han confirmat que pateix un trencament complet de la inserció distal del lligament tibioperoneal, o sindesmosis anterior, del turmell dret. Club i jugador aposten de moment per fer un tractament conservador i evitar passar per la sala d'operacions. No hi ha encara cap termini de recuperació de Muniesa però és força probable que estigui algunes setmanes allunyat dels terrenys de joc.

D'aquesta manera, Pablo Machín ha vist com perdia de cop Bernardo i Muniesa, titularíssims, els quals s'afegeixen a Pedro Alcalá, també lesionat. El sorià es queda doncs només amb Juanpe i Ramalho com a centrals purs i amb els comodins de Timor i Planas. El defensa del filial Bambo Diaby, que va debutar a la Copa del Rei, també està lesionat per algunes setmanes.