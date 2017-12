Guerrero recorda que «a Primera hi ha els millors i no perdonen»

El Girona va gaudir ahir d'una jornada de descans per carregar piles i netejar el cap després de la gran decepció de dilluns contra l'Alabès. Abans, dimarts al migdia, el cos tècnic va voler repassar el vídeo del partit, en una sessió més llarga de l'habitual, en què es van analitzar les moltes accions en què els gironins van fallar al darrer tram de partit. «Vam veure el vídeo per analitzar les accions positives i negatives però a diferència d'altres dies, només vam analitzar les negatives», explicava el segon entrenador, Jordi Guerrero, que revelava que durant la sessió hi va haver torns de paraula per a tothom per «expressar sentiments i frustracions». Sigui com sigui, Jordi Guerrero aposta per focalitzar-se més «en el que fem bé». «Evidentment que hem de millorar i posar remei al que no fem bé però tampoc cal oblidar el que ens ha dut fins aquí. És en l'ADN Girona en què ens sentim còmodes», deia.

En futbol les errades es paguen gairebé sempre però a Primera, aquest tòpic es compleix al cent per cent. Així ho considera Guerrero. «A Primera si t'equivoques ho pagues. Hi ha els millors i si els deixes opcions, no perdonen. Cal estar al 100% concentrats cada segon», deia. En aquest sentit, l'arbucienc aposta per girar full i deixar de pensar en la desfeta amb l'Alabès. «Veníem de cinc partits sense perdre. Esperem que ara sigui un moment breu i que puguem acabar l'any guanyant uns quants punts més», destaca. Pel que fa als gols encaixats, el selvatà subratlla la tendència del Girona «d'anar endavant a crear ocasions i fer gols» i recorda que «hem d'intentar tancar la porteria entre tots».