El panorama es complica encara més

El malson del partit de dilluns contra l'Alabès encara continua. Si la derrota al darrer segon i amb remuntada inclosa del conjunt basc (2-3), ja va ser molt dolorosa, dimarts es va saber que Bernardo Espinosa té una lesió muscular al bíceps femoral i serà baixa els propers partits. Per acabar-ho d'adobar ahir es va confirmar que Marc Muniesa també en tindrà per dies. Més que dies, setmanes. I és que malgrat que, en principi, les previsions dimarts eren més positives que dilluns a la nit, ahir els resultats de les proves mèdiques van donar un altre disgust a Pablo Machín. El central lloretenc pateix un trencament complet de la inserció distal del lligament tibioperoneal, o sindesmosis anterior, del turmell dret. El club va informar que s'aposta de moment per fer un tractament conservador i evitar passar per la sala d'operacions. Del que no parla el club, com és habitual, és del termini de recuperació, però tot sembla indicar que Muniesa estarà fora de combat unes quantes setmanes, fins i tot un mes i mig. La lesió de Muniesa és semblant a un esquinç. En principi, i com que la part trencada és la discal no requereix operació i el jugador seguirà un tractament ortopèdic; és a dir, medicació, fisioteràpia, electroteràpia i repòs. Lògicament cada cas és un món, però si es confirmen els terminis previstos en aquest tipus de lesions, Muniesa es perdria els partits contra Espanyol, Getafe, Eibar, València i Las Palmas, com a mínim.

El panorama doncs s'enfosqueix per a un Machín que ha vist com perdia de cop Bernardo i Muniesa, titularíssims, a l'eix, els quals s'afegeixen a Pedro Alcalá, també lesionat i que era titular a començament de temporada. El sorià es queda doncs només amb Juanpe -amb 4 targetes i a una de la suspensió- i Ramalho com a centrals purs. I és que el defensa del filial Bambo Diaby, que va debutar a la Copa del Rei al camp del Llevant i que podia haver estat un recurs solvent també està lesionat muscularment i del menisc, i estarà de baixa com a mínim fins passat Reis. D'aquesta manera i amb només Ramalho i Juanpe disponibles per jugar dilluns a Cornellà-El Prat contra l'Espanyol, les úniques alternatives de què disposa Machín són reciclar Timor o Planas a la posició de central esquerrà. Cal veure també com està Planas, que va patir fractura de la vessant dreta dels ossos del nas en el partit de Copa a València contra el Llevant. Curiosament, Planas actuava aquell dia de central esquerrà. També ho va fer en el partit d'anada a Montilivi, en què va jugar els 90 minuts. En canvi, a la Lliga, Planas no juga des de la primera jornada, en què va disputar els darrers 20 minuts del duel contra l'Atlètic de Madrid com a carriler esquerrà.

Si l'escollit al final és Timor, probablement Machín apostaria per desplaçar Juanpe de marcador esquerrà i situar el de Carcaixent a l'eix, de lliure. Quan va ser fitxat a l'estiu, la direcció esportiva va valorar la seva polivalència, ja que el valencià havia actuat en diverses ocasions amb el Leganés en la posició de central. Quique Cárcel, d'acord amb Machín, van apostar per ell per dotar d'experiència el mig del camp i per tenir-lo a la recambra com a central en cas que es produís una allau de baixes en defensa. De totes maneres, Timor no ha actuat encara en partit oficial amb el Girona com a defensor i sempre que ho ha fet ha estat al mig del camp. Després de tres titularitats consecutives, contra Reial Societat, Llevant a la Copa i Betis, Machín el va deixar fora de la convocatòria davant l'Alabès per motius tècnics. Una altra opció podria ser recórrer al Peralada i citar Andrés Romero o bé Èric Montes a entrenar aquesta setmana. L'uruguaià va fer tota la pretemporada amb el primer equip, actuant en molts partits de central. De la seva banda, el manresà va ser fitxat a l'estiu procedent del Barça juvenil per fer de central però Arnau Sala hi ha confiat també com a migcentre defensiu.

Sigui com sigui, dilluns hi ha partit al camp de l'Espanyol i el Girona reprèn aquest migdia la feina amb un entrenament a Riudarenes. Caldrà veure com evolucionen de les seves lesions Eloi Amagat i Larry Kayode per saber si estan disponibles per dilluns. Pedro Alcalá continua de baixa després de la segona operació al turmell i no hi ha cap termini de retorn als entrenaments prevista.

Pel que fa a l'Espanyol, és baixa segura Sergio García. El davanter del Bon Pastor es va lesionar muscularment diumenge passat al camp de l'Eibar i en té per uns quinze dies. Sí que hi serà, en canvi, David López, a qui la Federació li va retirar la targeta vista a Eibar i que li hauria suposat sanció.