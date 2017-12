Pau López admet que jugar contra el Girona serà «especial»

Amb 14 anys, els vistaires de l'Espanyol s'hi van fixar i no el va deixar escapar. Despuntava al Girona i el club blanc-i-blau li va veure potencial i planta per arribar a l'elit. Així ha estat. Gairebé deu anys després, Pau López s'enfrontarà per primer cop en competició oficial a l'equip on es va formar. Serà dilluns a Cornellà-El Prat (21.00) en un duel «especial» per al de Sant Esteve de Llémena. «El partit contra el Girona serà especial perquè vaig jugar en les seves categories inferiors», deia ahir. Deixant de banda els sentimentalismes, Pau López, confia en un triomf de l'Espanyol que els permeti començar a escalar llocs després de la derrota a Eibar (3-1). «Esperem poder guanyar i revertir la situació. Volem guanyar en confiança i tenir bones sensacions. Ara parlem d'això i pot ser que en dues setmanes estiguem parlant d'una altra dinàmica. L'equip està capacitat per estar més amunt».

El porter gironí reconeixia que l'equip no ha pogut fer el salt de qualitat esperat en la classificació. «Hem tingut dues jornades per fer el pas endavant, però no ha pogut ser. Necessitem guanyar dos partits seguits perquè canviï la dinàmica», deia. És per això que el partit contra el Girona, dilluns, és essencial per al vestidor. «És important per a nosaltres per les circumstàncies en les quals estem. Treballem per guanyar i fer el salt que ens fa falta per guanyar confiança i bones sensacions», va assegurar.



La renovació

Un dels temes més calents de l'actualitat de l'Espanyol les darreres setmanes és la renovació del porter gironí. Pau López acaba contracte el proper 30 de juny i de moment no hi ha acord per renovar amb l'Espanyol. A més a més, les relacions amb el club no acaben de ser del tot bones després de les declaracions del director esportiu, Jordi Lardín. Ahir el porter va assegurar que «no hi ha una data límit» per a la seva renovació, per la qual cosa «no existeix una data límit per arribar a una solució». El porter finalitza el seu contracte aquest estiu i el director esportiu, Jordi Lardín, va amenaçar el futbolista amb la banqueta si no definia amb celeritat el seu futur. «Al final és l'entrenador el que decideix qui està sota pals i ara decideix que jugui jo. Ell mana en aquest sentit. Em centro a estar bé el dia a dia», va afirmar mirant de fugir de qualsevol polèmica. No seria d'estranyar que si no renova durant les properes setmanes, a partir del gener, Pau López cedís la titularitat a Diego López, amb contracte fins al 2020.