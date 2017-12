El Girona s´entrena a Riudarenes amb vuit absències

El Girona ha tornat als entrenaments aquest matí a Riudarenes en una sessió marcada per l'absència, ni més ni menys, que de vuit jugadors. A banda dels lesionats Alcalá, Muniesa, Bernardo i Eloi, tampoc han treballat amb el grup ni Ramalho, ni Timor, ni Douglas Luiz ni Kayode. Els dos primers, que s'entreveuen com a titulars dilluns al camp de l'Espanyol davant l'alarmant falta de centrals, han estat al gimnàs més que res per precaució. La situació actual és realment complicada en la defensa, ja que Juanpe ha estat l'únic central pur de l'equip que ha pogut participar a la sessió d'avui.

L'equip va tenir dimecres una jornada de reflexió per analitzar el duríssim cop que va representar la victòria de l'Alabès dilluns a Montilivi, remuntant en els darrers 20 minuts un 2-0 en contra. Avui els jugadors han començat a preparar la visita a l'Espanyol, on intentaran revifar tot i la crisi de lesions que pateix el vestidor. Al final de la sessió ha comparegut davant dels mitjans de comunicació el davanter Cristhian Stuani, que ha explicat que després de la derrota contra l'Alabès "hem estat molt autocrítics amb nosaltres mateixos i espero que ens serveixi per aprendre i que no passi més". L'internacional uruguaià, que dilluns va arribar a la xifra de 50 gols a Primera Divisió anotant el seu vuitè gol d'aquest curs, també ha admès que enfrontar-se a l'Espanyol "és especial" pels anys que va jugar de blanc-i-blau.