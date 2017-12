El Girona mobilitzarà uns 400 seguidors a Cornellà

El Girona tindrà el suport d'entre 300 i 400 seguidors dilluns que ve al camp de l'Espanyol. Ahir al migdia es tancava el termini per tal que els abonats i fans poguessin adquirir alguna de les 400 localitats que el conjunt espanyolista els havia facilitat, però no se n'han despatxat ni la meitat (189) i la resta es retornaran. Cal afegir a aquesta xifra les entrades que han venut les penyes, que permeten arribar a 348. I aquí, més l'aficionat que hi vagi per lliure, els càlculs fan pensar que la mobilització gironina podria arribar al llindar del mig miler. Jugat en cap de setmana la visita a l'Espanyol probablement hauria animat molt més l'afició, però el fet de jugar un altre dilluns a la nit (21.00), amb el condicionat del fred i que l'endemà és laborable, pot haver frenat la mobilització. A més la inesperada derrota del Girona contra l'Alabès, desaprofitant un 2-0 també ha pogut desincentivar més d'un seguidor. En el darrer partit que l'Espanyol va jugar a Cornellà de Lliga, contra el Getafe, també un dilluns a la nit, es va batre el rècord negatiu d'assistència, amb poc més d'11.000 espectadors. El derbi en pot atraure algun més, tot i que tampoc s'espera cap entrada espectacular. A més, el partit es podrà seguir en obert per Gol. L'Espanyol, amb 16 punts, en té un menys que el Girona a la classificació. L'equip barceloní, molt irregular, ha sumat només dues victòries (Betis i Getafe) en les vuit darreres jornades.