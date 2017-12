El Girona torna a la feina a Riudarenes amb vuit baixes i el retorn de Carles Planas

La derrota contra l'Alabès, per inesperada, i les lesions de Marc Muniesa i Bernardo, han fet baixar ràpidament el Girona del núvol on s'havia instal·lat després de cinc jornades imbatut. Tothom està convençut de tirar endavant, encara que tampoc s'amaga que hi ha preocupació pels invents que caldrà fer en defensa. Ahir, per exemple, en el retorn a la feina a Riudarenes, Pablo Machín només tenia a disposició un central, Juanpe. Alcalá, Muniesa i Bernardo estan lesionats i Ramalho es va quedar al gimnàs per precaució. Tampoc va treballar amb el grup Timor, que s'endevina com el futbolista que escollirà el tècnic per recompondre l'eix defensiu. Com Ramalho, es va quedar al gimnàs.

Vuit van ser les absències a l'entrenament d'ahir. Kayode, Eloi i Douglas Luiz van completar la nòmina de futbolistes que no van poder treballar amb el grup. El Girona tornarà a entrenar-se avui i caldrà estar pendents de si alguna d'aquestes baixes torna a disposició de l'entrenador. En tot cas, per dilluns al camp de l'Espanyol, Timor, Ramalho i Douglas estaran preparats.

La principal novetat va ser el retorn a la feina de Carles Planas, absent des que es va haver de retirar al minut 25 del partit de Copa del Rei al camp del Llevant després d'una forta trompada amb Boateng. El defensa es va trencar el nas i, a més, va haver de rebre sis punts a la cella dreta. Després d'uns dies fora de combat, ahir tornava a treballar amb l'equip, lluint, això sí, una màscara protectora. Planas, per tant, podria ser una altra de les alternatives per a Machín a l'hora de recompondre l'eix central per visitar l'Espanyol a Cornellà-el Prat.